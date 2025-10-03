Lorenzo Alonso tacha de «desastre» la gestión de Paco González en el UEMC

Luis Miguel de Pablos Valladolid Viernes, 3 de octubre 2025, 12:44 Comenta Compartir

La relación de amor-odio que acompaña al primer club de baloncesto de la ciudad desde tiempos inmemoriales le hace convivir permanentemente en el filo de la navaja, siempre rayano a la polémica y, desde hace unos meses, íntimamente ligado también a la controversia. El cese de Paco González, cuatro meses después de ser nombrado director general del CB Ciudad de Valladolid, no es sino un ejemplo más de la constante estado de contradicción en el que vive desde hace más de un año. En este caso, motivado por la destitución de una persona que era de confianza en el pasado mes de junio y ya no lo es cuatro meses después -su entrada recibió el visto bueno de la directiva-.

«Paco viene con la confianza de Mike Hansen, con la conformidad de la directiva, pero luego no hemos estado contentos con su trabajo. Los jueves tenemos reuniones para hacer un seguimiento de las gestiones que llevaba a cabo y, sinceramente, no sé qué ha hecho en cuatro meses», asegura Lorenzo Alonso, presidente de la entidad. «La palabra no es engañados porque la gestión la estaba sacando adelante la directiva. Es verdad que estábamos sobrecargado de trabajo a otros empleados... pero es que es muy duro sentarte con algunos jugadores y ver caras de decepción sin saber un por qué», ha explicado en sala de prensa el presidente del CB Ciudad de Valladolid, que ha justificado el término «dimisión» en el comunicado emitido por el club en base a una petición del propio Paco González [extremo que el afectado ha negado a este diario]. «El lunes me ofreció presentar su dimisión y ayer [por este jueves] decidimos aceptarla», ha añadido.

Alonso Nistal, en este punto, ha «entrado en materia», tal y como él mismo lo ha definido, dejando claro que el club no estaba satisfecho con el trabajo llevado a cabo por el ya exdirector general.

«La gestión del club la ha hecho la directiva del club desde principio de temporada. La gestión deportiva la ha llevado David Barrio y la del club, Mike Hansen. El lunes le trasladamos que no estábamos conformes con su trabajo y es entonces cuando nos pide presentar su dimisión», comenta el máximo responsable del club. «Creo que Paco ha tenido un problema y es que entra en un momento en el que estamos muy escarmentados de errores del pasado. Él cuando llega toma las riendas de la totalidad del club, pero yo sigo y lo hago con el compropmiso de que va a ser la directiva la que lleve las riendas», explica Alonso Nistal, apuntando que desde la directiva no se tenía conocimiento de las operaciones que iniciaba y cerraba Paco González, una de ellas los problemas de los jugadores con la residencia Resa -cuando en sus contratos figuraban pisos-. «Más que un punto de discordia, ha sido el detonante», ha subrayado el presidente sobre la polémica con las viviendas de los jugadores. «Ahora mismo hay un compromiso con dos jugadores que desde el día 1 de octubre van a dejar la residencia, cuando esta directiva no tenía constancia de que no estaban cómodos. Fares [Ochi] está durmiento en una cama de 1,90, la comida deja bastante que desear,... Hay muchos jugadores que es vital sacarles de la residencia. ¿Por qué digo que es el detonante? Porque en la gestión no estábamos conformes. La parte deportiva estaba controlada, pero si no se toman decisiones cuando hay un malestar un de los chicos...», añade.

Alonso Nistal va un poco más lejos en su análisis de la situación. ¿Le hemos invitado a marcharse? Pues sí. Ha sido un desastre todos estos meses la gestión. Entre otras cosas, no comunicaba las cosas que hacía», ha comentado en sala de prensa, sin una respuesta clara a la posición en la que queda ahora la figura de Mike Hansen, principal valedor de Paco González. «Tiene que tomar la decisión de dónde se posiciona. Ha hecho mucho trabajo como presidente honorífico, y es una figura relevante en el club. Tendremos que hablarlo con él. porque el club lo estaban llevando dos personas, Mike y Saúl [Hernández]», presente en la sala de prensa de Pisuerga.

Tras esta decisión, las gestiones más acuciantes del día a día se van a repartir entre los directivos, según ha confirmado Alonso Nistal, y todas ellas con el asesoramiento de Saúl Hernández, quien fuera director general hace tres temporadas antes de la llegada de Quique Peral. «Hoy por hoy no existe la figura del director general, de hecho hemos estado muchos años en LEB Oro sin esa figura», ha señalado el presidente, consciente de que el club heredará ahora contratos e incentivos firmados por Paco González. «Creo que hay aciertos, pero ya digo que la gestión deportiva no la ha hecho Paco, sí la de los contratos», comenta, concluyendo con un críptico «estamos todavía comprobando operaciones que haya cerrado».

David Barrio, al margen

Aprovechando la previa del inicio de liga (sábado, 19:00 horas en Pissuerga ante el CB Toledo), el técnico ha opinado sobre el nuevo escenario que se presenta en el club, manteniéndose al margen de las decisiones internas que se han tomado. «Lo que puedo decir es que mi compromiso es absoluto con el club y con la ciudad, pero hay cosas que se escapan de mi control. No es el momento de hablarlo por mi parte al tener un partido mañana», ha querido zanjar Barrio.