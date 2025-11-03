El PSOE exige que se liciten ya las obras de la cubierta del polideportivo Pisuerga El grupo socialista vota en contra del presupuesto de la Fundación Municipal de Deportes al «no cubrir el coste total de la intervención» y disparar el gasto de la FMD

El Norte Valladolid Lunes, 3 de noviembre 2025, 13:46

El Grupo Municipal Socialista ha votado en contra de los presupuestos de la Fundación Municipal de Deportes aprobados este lunes en el Consejo Rector con los votos del PP y Vox, y que responden al problema suscitado el pasado sábado en el polideportivo Pisuerga, cuando se hubo de suspender el partido entre el UEMC y la Cultural Leonesa debido a las goteras del pabellón. «Son unas cuentas que llegan tarde, en el tercer presupuesto que aprueba el actual equipo de gobierno, no resuelven de manera integral los problemas de las instalaciones y, además, elevan de forma injustificada el gasto corriente», ha denunciado el concejal socialista, Juan Carlos Hernández.

Según las cuentas presentadas, el capítulo de inversiones pasa de 1.600.000 euros a 1.860.000 euros únicamente por la inclusión de 1.300.000 euros para la reparación de las cubiertas del polideportivo Pisuerga. Una cuantía que, sin embargo, no cubre el coste total previsto de la actuación, (que supera los 1.753.000 euros) al descartar ahora la instalación de las placas fotovoltaicas previstas inicialmente, apuntan desde el grupo socialista. Mientras tanto, el resto de las inversiones -presupuestos participativos y otras actuaciones- cae hasta 560.000 euros frente a los 700.000 euros del ejercicio anterior, lo que supone una disminución significativa que afectará a la modernización, adecuación y construcción de nuevas instalaciones deportivas en los barrios, sin que exista previsión de proyectos a ejecutar, se apunta desde el PSOE en un comunicado.

El incremento global del presupuesto, cifrado en 1.374.000 euros, se explica en gran medida por el aumento del 17,34 % de los gastos corrientes, justo cuando el equipo de gobierno prometía su reducción. Se incrementan también los importes destinados a la Gestión de Instalaciones, es decir, a los gastos de funcionamiento y gestión, en los que no se incluyen las reparaciones ni los consumos energéticos.

Por otro lado, un año más, la transferencia de la Junta de Castilla y León para la organización de los juegos escolares y la promoción del deporte en edad escolar permanece congelada, sin que la anunciada «sintonía» con el actual equipo de gobierno se haya traducido en un aumento de esta partida. «La situación de las cubiertas del Pisuerga exige una respuesta inmediata. Lo ocurrido este fin de semana denota una absoluta falta de previsión del equipo de gobierno, que anuncia ahora una actuación de emergencia cuando ya se ha producido la suspensión de un encuentro oficial por filtraciones. Una intervención que perfectamente pudo haberse abordado mucho antes», critica Hernández.

El grupo socialista desconoce si la solución técnica elegida es la más adecuada para atajar de una vez por todas los problemas de goteras, pero reclama, en todo caso, la licitación inmediata de la obra. «Llegan tarde y, lo que es peor, llegan sin el compromiso económico completo para garantizar una reparación integral del Pisuerga. Valladolid no puede resignarse a obras a plazos y parches que nos vuelvan a llevar al mismo punto dentro de unos meses», apunta el concejal socialista.

«Valladolid necesita más previsión, anticipación y planificación para sus instalaciones deportivas: inversiones que modernicen, mantenimiento preventivo y una gestión eficiente. No hay excusas para seguir aplazando lo urgente», reclama Juan Carlos Hernández.