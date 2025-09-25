Pablo Martín y Pau Carreño, exponente del talento nacional como salto de calidad del UEMC

Luis Miguel de Pablos Valladolid Jueves, 25 de septiembre 2025, 20:06 Comenta Compartir

Se atisba ya el comienzo de temporada para el UEMC, que empieza a contar las horas y los días en su carrera de vuelta a la Primera FEB. Este sábado cierra fase de Copa España en Gijón (20:00 horas) y en ocho días debutará en liga ante Toledo, con el objetivo de construir una identidad de equipo en una categoría tan voluble como la Segunda FEB, en la que cualquier rival te puede sorprender, independientemente de su plantilla y presupuesto.

Antes de iniciar ese camino, el CB Ciudad de Valladolid ha presentado en la mañana de este jueves a sus dos '3', dos jugadores llamados a dar un salto de calidad en beneficio del bloque. Pablo Martín (Valladolid, 2001) y Pau Carreño (Barcelona, 2001), que salen de lesión, quieren dar este año su mejor versión.

«La vuelta a casa abre una puerta con un proyecto atractivo», asegura Pablo, que regresa tras dos años cedido (Morón y Córdoba). «Al final todo son caras nuevas y genera ilusión, caso de David Barrio que ha hecho dos años muy buenos. En mi caso, Morón fue para mi una temporada increíble con ascenso y el año pasado supuso un paso adelante, con más minutos en pista», apunta. «Ahora el objetivo es ir partido a partido, ganar lo más posible para estar arriba y a nivel individual aspirar a lo máximo. Somos todos muy jóvenes con un talento increíble y poniéndolo al servicio del equipo podemos estar arriba», asegura Pablo Martín, que ha firmado un contrato 1+1 con la intención de hacerse un sitio en el equipo de su ciudad.

Por su parte, Pau Carreño aspira a levantar el vuelo tras unos años estancado según él mismo ha asegurado. «Creo que voy a tener gente encima de mí para que no vuelva a cometer los mismos errores del pasado que quizá me han lastrado un poco. Ya soy más mayorcito y puedo aprender de las cagadas que he realizado. Entonces, yo creo que la parte técnica-táctica no me preocupa tanto, sino la parte más mental», señala el jugador, que admite un antes y un después de abandonar la cantera del Barça. «Es un golpe de realidad total. Vives en un mundo aparte, en una burbuja. Es lo que me ha pasado a mí. Te pegas una hostia, suerte que me la metí a tiempo. Por eso siempre digo que lo más difícil de estos jugadores que salen de estas canteras es luego volver a sacar la cabeza. Ahí está la diferencia entre si tiras para arriba o si no eres capaz de asumir tus errores y asumir que no tienes el nivel que tú te esperabas o pensabas que tenías pues entonces no vas a hacer absolutamente nada en este mundo del deporte», se ha sincerado en sala de prensa.

Carreño está contento con su elección y con el grupo que se ha hecho en Valladolid. «Quiero ascender, y creo que este es el sitio perfecto, la ciudad idónea para hacerlo. Valladolid tiene muy buena reputación fuera a nivel de baloncesto. Y en cuanto al equipo, tenemos dos americanos y los otros es talento nacional. Y el talento nacional se puede ver en las elecciones que estamos top. Yo creo que esto es una cosa fundamental en estas categorías FEB. El talento nacional y la capacidad de intentar superarse y saber jugar finales», ha apuntado en su presentación, destacando la presencia de Barrio en el banquillo. «En los últimos años ha perdido ascensos por 3 y 4 puntos, y ya se merece un ascenso», sostiene.