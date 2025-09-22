Pablo Marín apuesta por el «trabajo diario» para ver al UEMC en lo más alto

El Norte Valladolid Lunes, 22 de septiembre 2025, 17:29 Comenta Compartir

A dos semanas de iniciar la competición oficial, el CB Ciudad de Valladolid sigue dando pasitos en su preparación con el objetivo de llegar en el mejor estado posible a su estreno ante Toledo. La victoria en el último segundo del pasado sábado en Pisuerga ante Ponferrada dejó algunas pinceladas de lo que puede ser su respuesta en el campo. Partido al que faltó el base Pablo Marín, que este lunes ha sido presentado a los medios de comunicación. «Un base inteligente que nos hará mejores» como equipo, ha asegurado Paco González, director general del club.

«Ha sido una lesión desafortunada que corta el trabajo físico, pero estoy con muchas ganas de empezar, y compartir minutos con mis compañeros en la pista», ha apuntado Marín, que no ha podido iniciar la pretemporada por una lesión. «Estamos cumpliendo los tiempos y esta semana empezará a entrenar con el equipo para coger sensaciones», señala, sin prisa por reaparecer en el partido de Copa España que queda antes del inicio liguero.

Pablo Marín Fontán (Dos Hermanas, Sevilla, 2002) es un base de 1,88 con experiencia ya en la categoría que se caracteriza por su rapidez y verticalidad en el juego. Su perfil debe complementar a Pau Isern para formar uno de los mejores tándems de bases de la liga. «Llevo ya años en esta liga y lo que tengo claro es que donde estés, lo marca el trabajo diario. Y el que estamos haciendo es de estar muy arriba. Espero que los rivales tengan que poner los cinco sentidos para ganarnos. Que sea un equipo difícil de vencer», comenta Marín, satisfecho con lo que ha visto del equipo en esta pretemporada. «Es un grupo de jugadores con talento, buenas personas, los inicios siempre son duros, en León vimos las dos caras que tiene el equipo, y la que hay que tener es la de la primera parte», asegura.

Marín, formado en la cantera de Dos Hermanas y del CB Sevilla, militó el curso pasado en el Betis de Primera FEB y el Lobe Huesca de Segunda FEB. En noviembre de 2021 llegó a debutar en la máxima categoría de la mano de Joan Plaza ante el Real Madrid.