El UEMC Valladolid regresa este sábado a casa (19:00 horas) ante el Caja 87. Lo hace un mes y medio después debido al problema ... de las goteras que atesora el Pabellón Pisuerga y que parece que esta jornada dará un respiro a los morados. «Necesitamos jugar en Pisuerga, es nuestra casa, con nuestra gente», valora el técnico local, David Barrio, que admite que en este sentido la semana ha sido tranquila.

«Sabéis que me gusta ser sincero, y no nos ha afectado... y no dan lluvia para este sábado», bromea el preparador vallisoletano, a sabiendas que el Polideportivo Pilar Fernández Valderrama estaría preparado en el caso de necesidad. «Hablamos con la Fundación Municipal de Deportes y les dijimos que aquí, es más, la verdad es que esta semana ni siquiera nos hemos planteado otra posibilidad», admite Barrio, quien indica que el tratamiento implementado de urgencia en la cubierta «parece» que ha tapado la gotera de la pista central.

El regreso a casa llega ante uno de los gallos de la competición, el Caja 87, heredero del histórico Caja San Fernando sevillano, y que aspirar a subir a Primera FEB. «El año pasado se quedan fuera en las eliminatorias por el título que les elimina Palma, que luego asciende, después de remontarles más de 30 puntos. Ya el año pasado tenían un equipo para subir», analiza el preparador morado, que defiende que es «una de las grandes inversiones presupuestarias de la categoría, con una plantilla con muchos jugadores de otra categoría como Dedovic, Franch, gente internacional...»

«Es un proyecto en el que el paso por la Segunda FEB va a ser temporal, esperemos que igual que el nuestro, no sabemos cuando hablamos de temporalidad de cuánto tiempo, pero es un proyecto para estar arriba. Es el proyecto número uno de una ciudad como Sevilla».

La clave: el ritmo de juego

Desde el banquillo vallisoletnao se entiende que la clave del devenir del encuentro estará en el ritmo de juego, en el rebote y en el ritmo de juego.

«Creo que ellos tienen un juego interior mucho más físico que el nuestro, mucho más a nivel de tamaño, sobre todo cuando digo físicos a nivel de tamaño. Tienen jugadores muy grandes, creo que es el juego interior más potente de la categoría en ese sentido, porque tanto los '5' como los '4' son jugadores de mucho tamaño, jugadores de mucho poste bajo», destaca Barrio.

De ahí que el entrenador pucelano entienda que su equipo debe imponer un ritmo alto. «Va a ser un pequeño duelo de estilos en ese sentido. Nosotros jugamos a más posesiones, con más ritmo, con más tiros, por simplificar, y ellos van más duro en el poste bajo, van mejor al rebote».

El encuentro ante el equipo andaluz, que es quinto con un partido más que el UEMC, con cinco victorias y tres derrotas, marcará el inicio de un apretado calendario antes de las navidades, con cinco partidos en dos semanas. «Es una auténtica barbaridad, pero es lo que hay, intentando ajustar eso. El equipo va con muchas ganas, porque vienes de no competir, pero vienes de ganar el partido anterior, y eso, volver a casa, volver a la competición hace que todos estemos con muchas ganas, pero sabiendo que vamos a tener que medir también físicamente porque estos partidos son exigentes».

«Después del Caja 87 tenemos que ir a ver al líder, tenemos compromisos que son muy potentes durante estos cinco días, que nos van a marcar un poquito el devenir en el transcurso de la temporada, pero sabiendo que son partidos muy difíciles», concluye Barrio.