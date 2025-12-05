El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Davi Barrio, en el encuentro de Copa ante el Movistar Estudiantes. MAR GARCÍA
Baloncesto - Segunda FEB

«Necesitamos jugar en Pisuerga, es nuestra casa»

El técnico del CBC Valladolid confía en que la lluvia no modifique a última hora el encuentro ante el Cajasol de este sábado

Juan J. López

Juan J. López

Valladolid

Viernes, 5 de diciembre 2025, 17:49

Comenta

El UEMC Valladolid regresa este sábado a casa (19:00 horas) ante el Caja 87. Lo hace un mes y medio después debido al problema ... de las goteras que atesora el Pabellón Pisuerga y que parece que esta jornada dará un respiro a los morados. «Necesitamos jugar en Pisuerga, es nuestra casa, con nuestra gente», valora el técnico local, David Barrio, que admite que en este sentido la semana ha sido tranquila.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenido el jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid en una operación antidroga
  2. 2

    Muere la trabajadora de un bazar de la calle Labradores
  3. 3

    Tensión familiar en la Audiencia de Valladolid para saber quién esquilmó la cuenta de la abuela
  4. 4

    Uno de los cómplices del jefe de Estupefacientes detenido fue el rehén de El Chiqui en el doble crimen de Santovenia
  5. 5 Cambios en la tarjeta Buscyl para menores de 15 años
  6. 6 El rincón de las tortillas originales que se encuentra en el centro de Valladolid
  7. 7 Multitudinario adiós a José Luis Cienfuegos, la mirada «curiosa, valiente y abierta» que es ya historia del cine
  8. 8 Asuntos Internos encuentra pruebas «fehacientes» y «abundantes» indicios contra el jefe de Estupefacientes detenido
  9. 9

    Un cambio del PGOU por sentencia desatasca al menos 400 pisos entre la antigua azucarera y Findus
  10. 10 La Junta pagará en enero a sus empleados los atrasos de 2025 y una subida salarial del 4%

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla «Necesitamos jugar en Pisuerga, es nuestra casa»

«Necesitamos jugar en Pisuerga, es nuestra casa»