Mayte Martínez: «Si no hubiera tenido la Seminci, hubiera acudido al partido de baloncesto»

Cuarenta y ocho horas después del episodio vivido en el pabellón Pisuerga con la suspensión por goteras del partido entre el UEMC y la Cultural y Deportiva Leonesa, la concejala de Deportes Mayte Martínez ha dado explicaciones al mismo tiempo que ha repasado todo el proceso de contrataciones llevado a cabo para solucionar el problema de la cubierta. La responsable del área de Deportes también ha defendido su decisión de estar en la Gala de la Seminci cuando, desde primera hora de la mañana, las lluvias anunciaban lo que iba a suceder horas después.

«Por todos es conocido que ese día teníamos la clausura de la Seminci, y ante todo somos concejales de la ciudad y en un evento tan importante como la Seminci consideramos estar. Muchos me conocen, también de mi etapa de deportista, y ser cobarde y no enfrentar a los problemas no va con mi manera de ser. Si yo no hubiera tenido al Seminci hubiera acudido al partido de baloncesto. De hecho, a sabiendas de que hay movilizaciones, que se van a abrir paraguas y va a haber pitos, en el siguiente partido de baloncesto allí estaré porque me gusta dar la cara y no me gusta eludir responsabilidades», ha explicado, asegurando que su presencia en el Teatro Calderón estaba confirmada días atrás. «Quiero dejar claro que no fui porque la agenda la tenía cerrada hace tiempo, me ven en todos los eventos, saben que me dejo la piel por el deporte, que mis fines de semana y mis semanas son de 24 horas de lunes a domingo, y que intento estar en todos los eventos deportivos, pero creo que a veces hay eventos de ciudad y debo prestar mi apoyo», ha añadido en una rueda de prensa informativa celebrada en el ayuntamiento.

Mayte Martínez ha confirmado que el consistorio se hará cargo de una posible sanción por parte de la Federación Española de baloncesto. «Estamos en contacto con el club de baloncesto, no solo este sábado, sino también en semanas anteriores, así que cuando se les traslade la sanción que les impongan, correremos con ese gastos para que el club no tenga que asumirlo», ha admitido, apuntando también que durante la semana se planteó la posibilidad de llevar el partido a un pabellón alternativo. «Obviamente el mismo sábado estuve en contacto con Lorenzo [Alonso Nistal] y otros directivos del club, y previamente esa semana trasladé llevar ese partido al Pilar Fernández Valderrama. A mi me trasladaron que, además del aforo, que es insuficiente, no cumplía los requisitos que la federación contempla para esas categorías, y por eso se descartó», ha asegurado.

Sobre las actuaciones que se van a acometer ahora, previsiblemente a partir de este martes o miércoles [se debe secar la zona antes de aplicar pintura plástica impermeable], ha comentado la concejala de Deportes que se llevan meses afrontando la problemática. «En febrero contratamos un informe porque éramos conocedores de este problema, y en cuanto esta empresa nos responde, en abril contratamos ya la redacción del proyecto. Los procedimientos administrativos no son lo rápidos que uno desea, y nos lo han entregado la semana pasada. Nos presentaron una redacción en junio pero presentaba muchos defectos, y ha habido una serie de correcciones. Hemos corrido todo lo que hemos podido», ha señalado, reconociendo que será otro parche y que es posible que surjan nuevas goteras. «Somos conscientes de que a lo mejor la pintura plástica no va a paliar el problema, pero nos arriesgamos para que la zona más afectada pueda arreglarse, pero es que nos dicen que la cubierta está tan mal que es complicado porque pueden surgir otras goteras. También planteamos comprar otras canastas para trasladar al Pilar Fernández Valderrama», ha anunciado en su intervención.