El queso como fuente de vida Los quesos añejos contienen una sustancia especial que reduce el riesgo de aparición de enfermedades cardiovasculares EL NORTE Valladolid Miércoles, 27 marzo 2019, 20:24

De acuerdo con la investigación publicada en la revista Nature Medicine, los quesos añejos contienen una sustancia especial que pertenece al grupo de poliaminas y reduce considerablemente el riesgo de aparición de enfermedades cardiovasculares, ralentiza el envejecimiento y aumenta la esperanza promedio de vida.

Al principio, los científicos llevaron a cabo un experimento en ratones de laboratorio y determinaron que el consumo regular de poliaminas que se encuentran en los quesos aumentaba la vida de los roedores.

Después de esto, hicieron una encuesta entre 800 habitantes de Italia y resulta que las personas que consumen queso con regularidad, son menos propensas a padecer de hipertonía, enfermedades cardio-vasculares, y el riesgo del desarrollo de insuficiencia cardíaca es un 40% menor a comparación con aquellos que no consumen queso.

Los investigadores creen que las poliaminas ayudan a las células del organismo a eliminar las toxinas y sus fragmentos dañados, lo cual influye de forma beneficiosa en la salud e incluso ayuda a rejuvenecer.

Por supuesto, no hay que olvidar que el queso es un producto bastante calórico y no todos pueden consumirlo por cuestiones de tolerancia personal. Pero esto no significa que aquellos que no pueden comer queso estén privados de la oportunidad de rejuvenecer y alargar su vida.

Una sustancia similar a la que contiene los quesos añejos también existe en otros alimentos como guisantes, maíz, frijoles y granos integrales. Sin embargo, el queso posee una ventaja indiscutible: ¡es mucho más delicioso!