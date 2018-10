Cinco recetas con las que perderás el miedo Tarta de chocolate basada en Skellington, de Pesadilla antes de Navidad. / Directoalpaladar.com Tarta de Pesadilla Antes de Navidad, galletas de araña, dedos de bruja y un sinfín de sabores para Halloween EL NORTE Valladolid Miércoles, 31 octubre 2018, 20:07

Halloween es una de las fiestas más significativas a la hora de dejar volar la imaginación. Literatura, filmografía... Y gastronomía. Esqueletos, calabazas, dedos, telarañas y todo tipo de personasjes que en otra situación podrían estremecer al más pintado con solo una mirada. Sin embargo, en la cocina -en forma de galleta, o de tarta- adquieren un toque afable y hasta cómico.

Para este Halloween os dejamos cinco sencillas recetas con las que disfrutar con los más pequeños de la casa.

1 Dulce Tarta de chocolate de Skellington

Preparar un molde redondo demontable, de unos 20-22 centímetros de diámetro. Cubrir el fondo con papel sulfurizado y engrasar los laterales con mantequilla o aceite. Derretir la mantequilla y reservar. Tamizar la harina con el cacao en polvo y la sal dos o tres veces, para evitarlos grumos. Disponer los huevos con el azúcar en un recipiente y batir con batidora de varillas hasta que dupliquen o tripliquen su tamaño. Añadir la harina con el cacao y mezclar con varillas, a mano. Incorporar la mantequilla y la vainilla, y mezclar con suavidad. Llenar el molde, romper con cuidado las burbujas de la superficie usando una espátula y cocer en horno pre calentado a 180ºC durante unos 20-25 minutos, hasta que al pinchar en el centro con un palillo salga limpio. Esperar 10 minutos fuera del horno, desmoldar y colocar boca abajo sobre una rejilla para que se enfríe. Escurrir el posible líquido del queso crema y batir con unas varillas en un cuenco. Añadir el azúcar glasé tamizado y batir hasta incorporarlo. Cuando el bizcocho esté frío, disponer una capa redonda en la parte superior sin llevar a los bordes. Usar una espátula para dejarlo liso. Mezclar el resto del queso con colorante negro y dibujar la cara de Jack Skellington con una manga pastelera.

Tarta de chocolate basada en Skellington, de Pesadilla antes de Navidad. / Directoalpaladar.com

2 Dulce Galletas de araña

Cortar la mantequilla fría en cubitos pequeños y colocar en un procesador de alimentos con la harina, la sal, el azúcar vainillado, el azúcar y el huevo. Triturar hasta tener una consistencia homogénea. Echar la masa a la superficie de trabajo limpia y terminar de trabajar con las manos hasta dejarla lisa. Debería ser suave y homogénea, casi nada pegajosa. Envolver en plástico film y dejar 30 minutos en la nevera. Si hace frío, quizá no haga ni falta el reposo. Pre calentar el horno a 180º C y preparar un par de bandejas con papel sulfurizado o engrasar. Para hacer las arañas grandes necesitaremos porciones de unos 20 gramos de masa, aunque se pueden hacer un poco a ojo. Formar bolitas y distribuirlas en las bandejas, un poco separadas. Aplanar con la mano para dejar forma de discos gruesos y, con el dedo, el extremo del mango de un cucharón de madera o un mazo de mortero pequeño, formar pequeños agujeros en el centro. Hornear durante unos 10 minutos, sacar con cuidado y repasar el agujero apretando con suavidad. Debe estar ajustado al diámetro de los bombones, aproximadamente. Devolver al horno hasta que se hayan dorado, unos 10 minutos más. Esperar un poco antes de llevar las galletas a una rejilla. Podemos aprovechar cuando siguen calientes para poner los bombones, así se derretirá un poco la base y se pegarán (cuidado, si están muy calientes tendremos arañas derretidas). Llevar a la nevera para que se enfríe bien el chocolate. Para terminar la decoración solo hace falta derretir una tableta de chocolate negro y, con ayuda de una manga pastelera o lápiz de repostería, pegar los ojos y dibujar las patitas, cuatro por cada lado. Si no tenemos ojos de azúcar podemos improvisarlos derritiendo también chocolate blanco, aunque hoy en día son muy fáciles de encontrar en tiendas especializadas en repostería creativa.

Recreaciones de araña. / Directoalpaladar.com

3 Dulce Dedos de bruja

Batimos la mantequilla a temperatura ambiente y el azúcar durante cinco minutos. Seguidamente añadimos el huevo junto con la esencia de vainilla y batimos hasta que se haya integrado. Añadimos la harina poco a poco y vamos formando una masa blanda pero que no se pegue a los dedos, si la vemos muy seca le añadimos una cucharadita de leche. Hacemos una bola de masa y reservamos un rato en la nevera para que endurezca un poco. Una vez fría la masa, dividimos la bola en cuatro trozos. Con cada porción vamos haciendo cilindros de masa del tamaño de un dedo y colocándolos en una bandeja para horno forrada con papel de hornear. Una vez colocadas en la bandeja le hacemos con un cuchillito o una brocheta las marcas de los nudillos, colocamos la almendra entera a modo de uña y la pintamos éstas con colorante rojo para ser más realista. Cocemos en horno pre calenado a 170ºC durante quince minutos o hasta que las veamos ligeramente doradas. Esperamos a que se enfríen en la bandeja antes de manipularlas.

Envase con 'dedos de bruja'. / Directoalpaladar.com

4 Salado Bolsas de arroz de calabaza

Para esta receta vamos a necesitar:

1/2 tazas de arroz de grano medio o corto

2 tazas de zumo de zanahoria

1 taza de agua

1/2 cucharadita de sal

Hervir todos los ingredientes durante 15 minutos, o hasta que todo el líquido se haya absorbido. Dejar enfriar a temperatura ambiente.

Para hacer las pequeñas calabazas coger pequeñas bolas de arroz, presionando firmemente con las manos. (Nota: Si el arroz se pega a las manos, rociar ligeramente las manos con agua al hacerlas rodar.)

Para formar los ojos y la boca, cortar aceitunas negras y presionarlas sobre las bolas de arroz. Para hacer el tallo, cortar un pequeño triángulo de pimiento verde y colocarlo en la parte superior.

Fuente: Pequerecetas

Calabazas de Halloween de arroz. / Pequerecetas

5 Salado Salchichas momia

Unas terroríficas momias que parecen recién salidas del antiguo Egipto, del mismísimo Valle de los Reyes… le podéis poner hasta nombre a cada una y luego a zampar.

Este aperitivo o entrante puede ser también una cena deliciosa, la mezcla de hot dog y masa de pizza queda de rechupete.

Además es una receta tan fácil que los más peques se podrán preparar la cena ellos mismo. Proponles que se disfracen y a pasarlo de miedo. Lo único que necesitamos es masa de pizza o pan que cortaremos en tiras y enrollaremos a la salchicha, sino tenéis tiempo podéis emplear masa de hojaldre. Para los ojos sólo necesitas dos gotitas de mostaza, ketchup o mayonesa y ya tendréis unas terroríficas momias