Robert Parker deja de forma definitiva de 'The Wine Advocate', la revista que fundó hace 41 años Robert Parker, en una entrevista que le hizo el diario La Rioja, en 2009, en el hotel Marqués de Riscal de Elciego. / Juan Marín-La Rioja El crítico de vinos estadounidense más famosos del mundo anuncia su retirada EL NORTE Valladolid Miércoles, 22 mayo 2019, 13:48

El prescriptor de vinos más famoso del mundo, el estadounidense Robert Parker, ha anunciado oficialmente que se retira y deja su trabajo al frente de la revista 'The Wine Advocate'. Como en el libro de Gabriel García Márquez, esta noticia no sorprende a nadie ya que no deja de ser la 'Crónica de una muerte anunciada'. Tal y como publica la revista digital de vino Vinetur, Parker ha estado retirándose paulativamente de sus diversos deberes en 'The Wine Advocate' durante estos años desde que vendió su participación en la empresa que fundó y se retiró como editor en 2012.

Así, ya en 2011, dejó de realizar labores de cata y entregó sus deberes de degustación de los vinos franceses de Borgoña y estadounidensed de California a Antonio Galloni, deberes que luego pasaron a Neal Martin y Jeb Dunnuck cuando Galloni se fue en 2013. A principios de 2015, Parker anunció que Martin asumiría la que posiblemente fuera la división más reputada de la revista que realizaba siempre él, las catas en primicia de Burdeos. Al año siguiente, Parker anunció que también cedía todas las catas e informes de Burdeos a Martin.

Finalmente, el papel de Parker en la revista se limitaba a aportar su imagen y firmar algunas notas de cata y puntuaciones «no oficiales» en una sección denominada 'La Gaceta del Hedonista' ('The Hedonist's Gazette'). Una sección que ahora también ha llegado a su fin ya que el crítico más influyente de una generación dorada en el mundo del vino, «cuelga su pluma» para siempre.

La noticia del adiós de Parker se ha hecho pública en el último número de la revista por la editora Lisa Perrotti-Brown MW que escribió: «Con sentimientos encontrados anuncio que Robert M. Parker Jr. a partir de hoy dejará formalmente sus críticas de vinos y se retira de 'The Wine Advocate'. Digo sentimientos encontrados, porque si alguien se merece un descanso de nuestro frenético mundo de reseñas de vinos, ese es Bob. Y, sin embargo, no se puede sobreestimar su contribución para elevar significativamente el nivel de la redacción crítica e imparcial de vinos y la calidad del vino. Su experiencia de cata incomparable y sus opiniones expertas serán extrañadas por igual entre consumidores y empresas«.

El propio Parker agregó: «Al retirarme de 'The Wine Advocate', tengo el honor de pasarle la batuta a nuestro maravilloso equipo. Ha llegado el momento de que yo renuncie a todas las responsabilidades editoriales con efecto inmediato. Levanto mi copa por todos ustedes, por ser parte de este viaje y espero que todos continúen compartiendo el entusiasmo por descubrir vinos con nuestros dedicados revisores«.