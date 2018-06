Recta final para calificar las añadas en las comarcas vitivinícolas de Arribes y Arlanza Cata a ciegas para calificar la añada celebrada en 2016 en Palencia. / Enrique Camina Las dos denominaciones de origen someten sus vinos más representantivos a la evaluación de expertos el martes y el miércoles NIEVES CABALLERO Valladolid Lunes, 25 junio 2018, 14:41

La próxima semana las denominaciones de origen Arribes y Arlanza someterán sus vinos más representativos a las evaluación de un grupo de expertos para dar a conocer la calificación de la añada 2017. Esa nota permitirá adelantar el comportamiento de los vinos más jóvenes, algunos de ellos ya en el mercado, sobre todo blancos y rosados, y la capacidad de envejecimiento de los tintos con crianza.

La última en ser calificada por enólogos, directores técnicos y sumilleres fue la Denominación de Origen Bierzo, que recibió el pasado viernes la nota de muy buena, aunque por segundo año consecutivo volvió a rozar el excelente. Mañana martes, 26 de junio, el Consejo Regulador de la DO Arribes someterá sus vinos de la cosecha 2017 al veredicto de los catadores en las instalaciones de la Bodega Hacienda Zorita Natural, en la localidad zamorana de Fermoselle. Una vez que se celebre la cata de calificación de añada, los catadores visitarán la bodega y el complejo hotelero. Hacias las 14:15 horas, está previsto que el anuncio de la calificación corra a cargo de la consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, acompañada de la presidenta de la Diputación de Zamora, los diputados de Agricultura y Turismo de Zamora, y del diputado de Turismo de Salamanca entre otros asistentes.

En Baltanás

Al día siguiente, miércoles, el órgano de control de la DO Arlanza ha convocado a un panel de cata en el Patio del Museo del Cerrato de la localidad palentina de Baltanás, uno de los municipios adheridos a esta comarca vitivinícola de calidad. Los diez vinos que se catarán son uno blanco, tres rosados, tres tintos jóvenes y otros tres conservados en barricas, que se pondrán a la venta en próximos años, según informó el director técnico de la DO Arlanza, José Ignacio Marqués.

La veintena de miembros del jurado calificador de la añada son sumilleres de Palencia y Burgos, directores técnicos de otras DO, periodistas gastronómicos e integrantes del comité de cata de Arlanza.

José Ignacio Marqués destacó que la cosecha de uva del año pasado estuvo marcada por las heladas de abril y el verano seco, lo que originó un descenso fuerte de la producción. En concreto, se recogieron 508.000 kilos, lo que supone el 40% respecto a la cosecha de 2016, que fue de 1.270.000 kilos. No obstante, este descenso no afectó a la calidad y la producción de todos los vinos posibles que se elaboran en la DO.

El presidente de Arlanza, Miguel Ángel Rojo, destacó que cada año la calificación se realiza fuera de la localidad de Lerma, donde tiene su sede la DO. En la Diputación de Palencia se celebró también hace unos años.