Pago de Carraovejas se hará con dos bodegas en la DO gallega de Ribeiro Pequeña viña gallega de Emilio Rojo, en Galicia. / E. R. Por el momento, ha firmado el acuerdo para entrar en la sociedad de Emilio Rojo NIEVES CABALLERO Valladolid Lunes, 10 junio 2019, 18:35

El grupo familiar Pago de Carraovejas desembarca en Galicia con la entrada en la sociedad de la bodega Emilio Rojo, mientras sigue en conversaciones con Viña Mein, ambas pertenecientes a la Denominación de Origen Ribeiro (O Ribeiro), que ha despertado un enorme interés fuera de esta comunidad autónoma.

El joven Pedro Ruiz Aragoneses, director general de Pago de Carraovejas y Ossian Vides y Vinos, confirmó la noticia poco después de que saltara en algún medio local gallego, aunque no quiso desvelar el coste de la inversión. Ruiz se encontraba ayer en Ribadavia (Ourense) precisamente para firmar ante notario la constitución de la nueva sociedad con Emilio Rojo

Emilio Rojo es el propietario de la bodega desde 1987 y el que imprime la personalidad al vino, que es un punto y aparte en toda la región. La bodega está en el municipio de Arnoia (Ourense). El viñedo está formado por 0,5 hectáreas repartidas en cuatro parcelas situadas en llano y por otra hectárea ubicada en una ladera. Cultiva las variedades autóctonas gallegas treixadura (50%), lado (20%), loureira (10%), albariño (10%) y torrontés (10%), con las que elabora cerca de 6.000 botellas. Pedro Ruiz ha señalado que la ausencia de descendientes ha llevado a Emilio Rojo a llegar a un acuerdo con Pago de Carraovejas «para dar continuidad a este proyecto enológico». Se trata de un 'colleiteiro' o cosechero, ya que produce menos de 60.000 litros al año.

Por otra parte, las negociaciones con Viña Mein se encuentran abiertas y se calcula que el acuerdo podría estar firmado en unas semanas. En este caso, Javier Alén cuenta con una veintena de hectáreas, , y con una bodega con equipos de vinificación modernos, que ampliaron años después con un pequeño hotel rural. Desde 2015 la elaboración de todos los vinos de la bodega está al cargo de Comando G, que también produce en la DO Cebreros (Ávila).

También Bodegas Familiares Matarromera elabora el ribeiro Carlos Moro Finca San Cibrao. Y en el pueblo ourensano de Seadur, se ubica O Luar do Sil, el proyecto gallego de la familia ribereña Rodero Villa, en este caso en la DO Valdeorras, próxima a la DO Bierzo.

Ilustre cineasta y bodeguero

Han pasado ya más de 13 años desde que el director de cine manchego José Luis Cuerda, enamorado de las tierra gallegas, comercializara su primera añada de su ribeiro San Clodio. Compró en Gomariz, en el municipio de Leiro, una bodega del siglo XV que perteneció al antiguo foro del monasterio de Oseira -en donde rodó la película 'El bosque animado'- y posteriormente al de San Clodio, posteriormente convertido en bodega. Después se hizo con seis hectáreas de terreno, compradas a treinta propietarios, en las que plantó viñas con castas autóctonas para poder elaborar un vino de calidad en la DO Ribeiro.