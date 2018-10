La DO Cigales alcanza los ocho millones de kilos de uva en la presente campaña La mayoría de los vinos blancos y rosados ya están en proceso de estabilización. / DO CIGALES Las bodegas han recogido el 40% más que el año pasado EL NORTE Valladolid Martes, 30 octubre 2018, 12:41

Las previsiones al comenzar la vendimia en la Denominación de Origen Cigales se han cumplido llegando a los 8.029.155 kilos de uva, el 40% más que la temporada anterior que apenas alcanzó los 5,7 millones de kilos. Se inauguró la campaña en Cubillas de Santa Marta el 24 de septiembre y finalizó en Dueñas, el pasado sábado, 27 de octubre.

Más de 30 días de la recogida de un fruto que ha entrado con muy buena calidad y sanidad. La directora técnica, Águeda del Val, señala que «la buena materia prima y el buen trabajo de nuestros profesionales hará que tengamos una generosa cosecha en producción y de excelente calidad en cuanto su estado sanitario».

La mayoría de los vinos blancos y rosados ya están en proceso de estabilización y se caracterizan por ser aromáticos y equilibrados. Los tintos se presentan estructurados y con muy buena capa y se prevé que sean longevos por la calidad de la uva recogida y los pH bajos.

La variedad tempranillo es la más abundante en la DO Cigales, supone el grueso de la uva recepcionada, concretamente, el 86% del total. Las uvas blancas utilizadas tanto para los blancos como para los rosados implican el 6% de la uva recogida. Una uva que va ganando protagonismo en los últimos años es la garnacha, no en cuanto a cantidad, que apenas supera el 1%, sino en sus elaboraciones ya que no solo complementa la mezcla de variedades en los rosados si no que se emplea como monovarietal, aportando incorporaciones interesantes a la familia de la Denominación de Origen Cigales.