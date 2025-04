J. Moreno Jueves, 17 de abril 2025, 00:43 Comenta Compartir

El presentador Jorge Javier Vázquez (Badalona, Barcelona, 54 años) está profesionalmente en uno de sus mejores momentos. Conduce con éxito las galas de 'Supervivientes' y 'Hay una cosa que te quiero decir', mientras que 'El diario de Jorge' está firmando sus mejores datos históricos en Telecinco a la espera de la llegada de 'La familia de la tele' a TVE. Sobre su duelo con sus excompañeros de 'Sálvame', dice que no lo vive como un enfrentamiento. «Lo único que deseo ya es que ojalá pudiéramos convivir los dos. Es que han sido compañeros míos durante quince años», asegura.

–¿Se esperaba la renovación de 'El diario de Jorge'?

–Desde que empezamos hemos vivido siempre con la nube negra de la cancelación, pero una cosa es lo que se va publicando y otra la información que nosotros manejamos. Pero ahí estamos resistiendo con la tontería, llevamos ya ocho meses. Ahora nos estamos acomodando al nuevo horario, que yo creo que es un programa para esa hora. La gente que veía 'El diario' de 16:00 a 17:00 era otra distinta. Era una franja absolutamente imposible, muy complicada.

–Va a tener a sus excompañeros de 'Sálvame' como rivales por la tarde. ¿Cómo lo va a llevar?

–Únicamente a lo que aspiro ya es a que el programa continúe. Leí una entrevista con Paula Vázquez con la que me identificaba, porque decía que en el trabajo ser el número uno o líder de audiencia no es lo esencial. Decía que valoraba muchísimo más la parte personal, porque ella ya sabía lo que era renunciar a un montón de cosas y que tu vida se convierta en trabajo, trabajo y trabajo. Es que llegados a cierta edad también te apetece mirar hacia otro lado, y el trabajo también lo he enfocado de otra manera. Sinceramente a lo único que aspiro es a que los programas se renueven.

–¿Vive este enfrentamiento con 'La familia de la tele' con un poco de morbo?

–No lo vivo como un enfrentamiento. Entiendo que para la gente haya morbo, pero para nada. Lo único que deseo ya es que ojalá pudiéramos convivir los dos. Es que han sido compañeros míos durante quince años.

–¿Le gustaría volver a trabajar con Óscar Cornejo y Adrián Madrid, creadores de 'Sálvame' y productores de La Osa Producciones?

–He trabajado con ellos veinte años. Me gustaría seguir trabajando con gente con la que no he trabajado, fundamentalmente por variar. Llega un momento de tu vida en que quieres conocer gente nueva y trabajar con otras productoras. He trabajado con ellos dos décadas importantísimas de mi vida profesional.

«Estoy en otra etapa»

–¿Ha cambiado su vida desde que no presenta programas de corazón?

–Lo he pensado mucho. Fue una época de mi vida que la viví, la exprimí, la disfruté, y la padecí, también, al máximo. Se habla de 'Sálvame' con nostalgia, pero me gustaría recordar lo que se escribía de 'Sálvame'. Con razón y sin razón, me da igual, pero se habla como si hubiésemos sido 'La casa de la pradera' y no lo éramos. Yo, que ya lo he vivido, no me gustaría vivir una etapa así, porque mentalmente estoy en otra. Además, no sería bueno haciendo ahora corazón porque la crónica social tiene gracia si lo haces con escándalo y siendo muy maniqueísta, con buenos o malos, y con colaboradores que tomen mucho partido.

–¿Rechazaría hacer entonces un programa de corazón si la cadena se lo propone?

–En televisión siempre tienes que estar dispuesto a aceptar que lo que digas hoy no tiene validez mañana. Tengo contrato hasta 2027 y si la cadena decide que tengo que hacer un programa de corazón, tendré que hacerlo porque estoy contratado. ¿Qué me apetecería? Pues en este momento no. También estamos en un momento interesante en el que tenemos que preguntarnos hacia dónde vamos. ¿Dónde están los personajes de los que hablar? Creo que no estamos sabiendo integrar a los 'influencers' y gente de las redes en la televisión para hacerlos objeto del corazón. ¿Cómo se hace? No lo sé, pero ahí está la cantera.

–¿Le han llamado de 'El hormiguero' o 'La revuelta'?

–De ninguno de los dos. No los veo porque la mayoría de las noches a las 22:00 ya estoy en la cama, aunque a veces pienso que tengo que volver a las calles a renovar las fotos que salieron de mí (risas). Es que empieza todo muy tarde. El viernes mi madre me hizo ver 'Cifras y letras' y no me gustó porque no acertaba nada. Solo iría por promocionar algo.

–¿Respondería a las preguntas clásicas de Broncano?

–Lo he pensado y es bastante lamentable. Sobre el dinero, tengo el necesario para dejar de trabajar el resto de mi vida, pero teniendo cuidado con no derrochar. Eso sí, mucho menos de lo que la gente piensa porque no soy productor y el sueldo es mucho menor. Y el sexo, francamente mal. No me acuerdo del último tío con el que dormí una noche entera, para que veas qué tristeza.

–Si sale adelante la serie de la vida de Belén Esteban, ¿qué actor le gustaría que hiciese de usted?

–Teniendo en cuenta que Belén quiere que sea Ester Expósito, quiero que de mí haga Quim Gutiérrez, que es el mismo nivel de parecido. Y de joven, Manu Ríos.