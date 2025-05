Política y humor para la tarde del sábado en el TAC

El buen tiempo y el buen humor han acompañado durante la tarde al resto de representaciones del TAC. Una tarde además caracterizada por un ... buen puñado de obras con marcados tintes políticos, no tanto en el marco partidista del país como en una declaración de intenciones, ideas y denuncias frente a los grandes males contemporáneos que afectan a (y, otras veces, son ejercidos por) las sociedades occidentales.

En la plaza Poniente el punto más positivo y luminoso, en este aspecto, lo ha brindado la compañía catalana Ferran Orobitg, con 'Opia: #Mira', una invitación a volver a mirarnos y a reconocernos, a que los transeúntes nos identifiquemos los unos a los otros como iguales. Sin palabras, solo compartiendo unas gafas comunes y una serie de pasos en torno a la fuente de la plaza, coreografías sencillas y la implicación total del público, sin el cual la obra no sería posible; la obra desafía valores hoy en boga como el aislamiento individualista o la deshumanización de los demás, en un número divertido, cálido y que esconde mucho más de lo que parece bajo su envoltorio bonachón.

Siguiendo con el humor sin palabras, desde Cataluña Jordi Panareda dirige y protagoniza 'El sueño de un gorrión', metáfora de la persona superada por sus propias adversidades y que huye de sí misma mediante piruetas y equilibrismos en una suerte de astil gigante, a modo de posadero. Portugalete fue el espacio para este espectáculo 'clown' con buenas herencias de las comedias clásicas del cine mudo, en especial en su banda sonora (no en vano uno de sus acompañamientos musicales venía extraído del legendario filme 'El chico', de Charles Chaplin).

A lo largo de la tarde, otros espectáculos conseguían éxitos de público a pesar de hallarse ya en su tercera o cuarta representación. Fue el caso de 'VIuDAS', que se desplazaron en su itinerancia hacia Fuente Dorada, o de Margarida Montenÿ, con sus acrobacias aéreas en Recoletos

Modernidad y artesanía

Sin un ápice de humor pero en la misma línea vigorosamente política, una de las propuestas más arriesgadas y contundentes de esta vigesimosexta edición ha venido brindada por la compañía vasca LASALA. Con 'Burnt', articulada mediante un lenguaje inclusivo y centenial, apelan a todos los malestares y tensiones de una generación ultraconectada, hiperestresada y muy 'quemada', en un número de danza contemporánea empapado de música electrónica moderna y bailes rabiosos y agresivos a medio camino entre la propuesta netamente artística y el viral de TikTok, que culmina en el humo que emerge de las ropas de los tres bailarines 'quemados', en una de las propuestas más aplaudidas de la tarde.

Y de lo moderno... a lo artesanal. Desde San Pablo, el valenciano Federico Menini brinda un número de fenomenales malabares en 'Llar', jugando con estructuras de madera y apelando continuamente a los conceptos de ebanistería, taller y trabajo 'manual', en todos los sentidos. Una caída fortuita de un viandante, que tropezó con un patinete del público, distrajo momentáneamente a buena parte de la concurrencia durante este número, hasta que se pudo atender a la persona con una bolsa de hielos de un bar cercano para las heridas en su cara y en su mano.

Al caer la tarde, desde las Moreras el tándem belga-neerlandés DeRonde/Deroo se despidió del TAC con 'It really hurts when your head hits the concrete' ('Duele mucho cuando tu cabeza golpea contra el cemento'), un show puramente físico al borde de las artes de los mimos, plagado de bailes aparentemente inertes, números musicales con fines cómicos e incomunicaciones entre su(s) protagonista(s).

El parque vallisoletano acogerá alguno de los últimos espectáculos del día, desde las acrobacias de La Corcoles en su pista deportiva hasta el teatro circense de los franceses Bêtes de Foire en su carpa. El sábado concluirá el TAC casi de manera simétrica a como empezó; con las danzas de la Compagnie Iisi en las ruinas de la Colegiata de Santa María y los equilibrios en vertical de Transe Express en Plaza Mayor.