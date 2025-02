Pedro Casablanc: «Si pudiera elegir en los Óscar, votaría por Karla Sofía Gascón»

La suya es una de las carreras más prolíficas de nuestra cinematografía patria. Tanto sobre las tablas como para el séptimo arte y la televisión, ... es harto difícil no haber visto la cara y el talento de Pedro Casablanc al alzarse un telón o al encenderse una pantalla, en el cine o en un smartphone. El actor visita Valladolid este viernes, cuando trae a la sala Al Norte A La Izquierda 'Concierto de amor y muerte', un recital con música en directo a cargo de Jorge Rivera donde el actor de 'Querer' o 'B' declama textos poéticos de Francisco de Quevedo y Gustavo Adolfo Bécquer.

«Es un recorrido por los temas universales del amor y de la muerte tal y como los tratan estos dos poetas», anticipa Casablanc a El Norte de Castilla: «Son dos plumas alejadas en el tiempo, con siglos de por medio, pero por la naturaleza de los temas universales a veces descubrimos que coinciden en la forma musical y en el fondo lírico».

Para Casablanc, ambas temáticas son, cada una a su manera, tabú hoy, y sin embargo capaces de resonar, desde las palabras de los autores de 'Rimas y Leyendas' y 'El Buscón', en los oídos y corazones de los espectadores del siglo XXI: «Ahora mismo, el amor se trata solo a través de las redes sociales y las aplicaciones de citas, donde se crean conversaciones y situaciones que a buen seguro suscitan una serie de reflexiones que nos hacemos en secreto y en privado», apunta, «pero ya no se exponen en público como lo hicieron Bécquer o Quevedo».

Si la poesía amorosa ha perdido relevancia y actualidad, «este espectáculo es una manera de reivindicarla». De forma análoga, la muerte sigue siendo el gran punto ciego «que la sociedad oculta porque nos da miedo y que no se reflexiona, pero que con este espectáculo podemos abordar hasta desde una óptica humorística», agrega el intérprete.

Tras una investigación profunda en estos textos, Casablanc se ha apoyado en la creación de un concierto espectáculo «basado en la música de la palabra» y descansando en el acompañamiento musical de Jorge Rivera: «Propone una música electrónica alejada del lugar común que puede invitar a pensar un espectáculo con poemas del Siglo de Oro o textos del Romanticismo, y que en su lugar se acerca más a un ritmo muy moderno», adelanta.

Libertad para elegir

Gracias al éxito de 'Querer' y el respaldo de público y crítica en varios de los trabajos donde aparece ('La infiltrada', 'Saben aquell'), Casablanc asevera estar viviendo en un «momento de bastante independencia», donde puede hacer lo que le apetezca y «elegir lo más sugerente para subir al escenario». Es consciente de «la precariedad de la profesión», pero también del «golpe de suerte que llegó, tarde pero bienvenido» a su vida.

«La posibilidad de hacer audiovisual y series es una gran oportunidad, tener siempre estos otros proyectos permite tener cierta independencia para elegir lo que quiero hacer en teatro, lo que permite tener contacto directo con el público».

Mirando atrás a su carrera, afirma preferir «personajes pequeños que cautiven», y ante los más de 170 proyectos que ostenta solo en el plano de la actuación audiovisual asevera cuál es la línea roja para rechazar una propuesta: «Más que desdeñar un guion, se trata de valorar si estoy a la altura del personaje, si puedo darle todo o no...». En ese sentido recuerda 'con cariño' a Iñigo Gorosmendi, el marido maltratador de 'Querer'; «que funcionó como plataforma desde la que denunciar una serie de conductas y que fue una venganza personal contra los hombres que he sufrido, como padre y como hijo».

A propósito de Luis Bárcenas, al que interpretó en 'B' y por el que le nominaron a un Goya, considera que «hay un compromiso político que el cine y la cultura deben asumir», aunque observa que en España «no se pueden o no se quieren abordar ciertos temas, que quizá no se consideran demasiado comerciales». Y en el sentido de implicarse, no vacila en posicionarse a favor de Karla Sofía Gascón, como esta semana ya hiciera Alejandro Amenábar en el Foro de la Cultura:

«Hay que rechazar sus comentarios de pleno por su manera de expresar ideas racistas, pero eso no quita que no hayamos entrado en una dinámica de la cancelación muy peligrosa», apunta. «Si fuera académico en Hollywood, votaría por el trabajo que hizo en 'Emilia Pérez': es una actuación magnífica».