El LAVA reúne a 37 compañías de diez países en su temporada más internacional El proyecto social de los portugueses Chapito, la residencia de María Parrato y el homenaje a Pina Bausch, entre los hitos del año

Victoria M. Niño Valladolid Martes, 2 de septiembre 2025, 17:36

Humor, variedad de disciplinas y mayor presencia internacional son las señas de identidad de la próxima temporada del LAVA (Laboratorio de las Artes de Valladolid) que tiene como lema 'Todos los mundos en un escenario'. Del 4 de octubre al 16 de mayo pasarán por el antiguo matadero 37 compañías con artistas de Argentina, Reino Unido, Italia, Guatemala, Portugal, Francia, México, Alemania, Colombia y España, que exhibirán 38 propuestas de teatro, danza, música y circo.

La Zaranda subirá el telón el día 4 de octubre con 'Todos los ángeles alzaron el vuelo', exploración «del territorio más hostil de lo cotidiano». Los argentinos Sutottos traen su corrosiva comedia 'Feliz Día' (16 de octubre) y de la misma procedencia es Gabriel Chamé que interpretará 'Medida por medida', una exploración sobre la culpa. Carlos Gallardo convierte el trabajo de las abejas en metáfora en 'Cera: 500 horas de vuelo' (1 de noviembre), pieza poética del teatro de objetos.

La compañía más veterana de Galicia,Sarabela, acercará 'El dragón de oro' (15 de noviembre). Para reírse del imperativo de la felicidad Sala Fénix y Suika visten a sus personajes de oso y terapeuta en 'Dopalanda' (4 de diciembre). Vuelve a Valladolid la Compañía Nacional de Teatro Clásico con 'La fortaleza' (días 12 y 13 de diciembre), una reflexión sobre las herencias materiales e intangibles.

Los Montoya, Teatre Lliure y el Festival Grec se han unido para producir 'El día del Watusi' (17 de enero), un recorrido por la Barcelona de los 70, 80 y 90, que retrató Francisco Casavella en su novela homónima, y que tiene una duración de cuatro horas y cuarto.

La televisiva actriz mexicana Cecilia Suárez protagonizará 'El invencible verano de Liliana' (24 de enero), adaptación de un Premio Pulitzer de 2024. Ana Barcia y Raquel Mirón han creado 'Mientras el meteorito llega' (19 de febrero), montaje sobre un texto que recoge su mirada perpleja ante el mundo.

La compañía de María Parrato trabaja en el LAVA esta temporada y durante su residencia crearán los títeres para adultos que contarán la historia de la pintora Charlotte Salomon a partir de sus textos, sobre los que escribió una novela Foenkinos. 'Charlotte, vida o teatro' podrá verse el 5 de marzo.

Showprime acercarán 'American Buffalo', de David Mamet (21). Y el Día Mundial del Teatro tendrá su celebración en el LAVA este año con la Companhia Do Chapito, grupo portugués que mostrará su proyecto dramatúrgico y social. El 27 de marzo representará su versión de 'Rey Lear' y el 28, 'La Odisea'.

Los Torreznos provocarán la risa con su performance 'El arte' (7 de mayo), una mirada cómica al esnobismo en la plástica contemporánea y David Montero cierra la oferta dramática con 'Ser Verbena' (día 16 de mayo).

La música será inaugurada por el tenor Enrique Viana que propone 'Cinco horas con Hilario... junto al armario', un guiño a la lírica, la revista y el cuplé (23 de octubre). Ual-La! suman música, poesía y humor en 'Nozing' (22 de noviembre). El LAVA se vuelve flamenco el 19 de diciembre con Rocío Márquez y la electrónica urbana de Bronquio que presentan 'Tercer cielo'. Para la Compañía Lucas Escobedo-CNTC 'Farra' suena y se ve a través de malabares, clowns, acrobacias y folk barroco, un canto a la vida el 7 y 8 de febrero.

La apuesta de David Bastidas pasa por la electrónica que revisita la copla en 'Coplatrónica' (14 de febrero). A Maui le apodan 'la Björk de Utrera' y en 'Puerto alegría' mezcla música y teatro (6 de marzo). Fetén Fetén es habitual de la sala Concha Velasco a la que volverá el 22 de abril con 'Raíces'. La unión hispano-británica de La Perla 29 y el trío The Tiger Lillies propone 'A Macbeth song' (9 de mayo).

También de Reino Unido procede el primer espectáculo de circo de la temporada, 'RPM', de Gorilla Circus (24 y 25 de octubre). Las Couchers, terapeutas cómicas, acercan sus 'Charlas de Azucarillo' espectáculo de clown (22 de enero). El Dúo Kaos, mitad italiano y mitad guatemalteco, crea desde el circo y la danza contemporánea su 'Flora' (21 de febrero), mientras que Mael Rosés interpretará un solo de circo y acrobacias, 'Ákri', el 11 de abril. Desde Francia llega Barosolo con 'O'rage', circo contemporáneo que podrá verse el 18 y 19 de abril.

Lali Ayguadé Company inaugura la programación de danza con 'Runa' (8 de noviembre). El día 29 podrá verse 'Entrecruzadas', de Opsis Producciones, con cinco bailarinas desvelando estigmas. Tras el parón navideño, el 31 de enero es el turno de La Venidera, el dúo que forman Irene Tena y Albert Fernández bailará 'No', con música en directo. Paula Comitre presentará el 28 de febrero 'Alegorías. El límite y sus mapas', viaje inmersivo por las dualidades humanas. Fil D'Arena da voz a la diversidad y pone de relieve la importancia de las redes afectivas en 'Nimbres' (7 de marzo) mientras que Luz Arcas y La Phármaco homenajean desde el flamenco a la danza en la calle, al papel de los animales en el trabajo en la calle (14 demarzo). Pau Aran con 'Myco' (30 de abril) y la coproducción alemana-española de Nazareth Panadero y Michael Stecker en 'My home, no home' (2 de mayo) cierran el programa.

Este mes comienza la venta de abonos a partir del día 5. Tras la renovación de los existentes, la emisión de nuevos abonos será a partir del día 16. Las entradas sueltas pueden adquirirse a partir del día 23.