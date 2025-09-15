El LAVA propone 28 montajes de teatro, danza, circo y música al público familiar La Maquiné, Titiriteros de Binéfar, La Chana o Baychimo Teatro, entre las compañías que pasarán por la sala Concha Velasco esta temporada

Victoria M. Niño Valladolid Lunes, 15 de septiembre 2025, 13:33

Tratar a los niños como pequeños adultos, con la seriedad que demanda el público del futuro, es el propósito de la programación de LAVA (Laboratorio de las Artes de Valladolid), en palabras de la concejala de Cultura, Irene Carvajal. Juan Herrero y Charo Arconada presentaron la programación de Escena Familia para esta temporada.Del 5 de octubre al 10 de mayo se sucederán 28 propuestas de teatro (18), circo (5), danza (2)y música (3).

Comparte con la programación de adultos la apuesta por la internacionalización, la multidisciplinaridad y la variedad de lenguajes. Compañías de Chile, Bélgica y Francia se sumarán las nacionales, cinco de ellas castellano leonesas.

El espectáculo musical 'El diferente', de Dr. Sapo, inaugura la temporada el día 5. Le seguirá la compañía chilena Teatro de Ocasión, aliada con Teloncillo, y su 'Lucía, luces de Gabriela', que presenta a los más pequeños a Gabriela Mistral, primera escritora que logró el Premio Nobel. 'La ratita presumida' de los Titiriteros de Binéfar, 'La fábrica de las maravillas', de Javier Ariza y 'Fragile 2.0', de Labú, preceden en noviembre al jazz de Teatro del Cuervo en 'El viaje de Emma', un espectáculo que forma parte del XX Valladolidjazz. Inhabitants hace una lectura propia de 'La isla del tesoro como La Maquiné repasa el mito del salvaje.

Cinco compañías celebrarán la Navidad. Natalia Calles, vallisoletana residente en Bélgica, mostrará el trabajo de su residencia en el LAVA la pasada temporada. 'Somos yo' es un delicado trabajo de teatro de objetos sobre los recuerdos de una adulta cuando vuelve a la casa de la abuela. Teatro de Malta convertirá en gesto de clown la historia de la rapsoda madrileña en 'A la gloria con Gloria Fuertes'.

Compañía Rauxa revisa desde el circo la capacidad humana para evadirse con la fantasía. Y El que ma queda de teatre sorprenderá con su 'Sòmion, la ciudad de los oficios imposibles'. Las máscaras de Eléctrico 28 contarán 'Komunumo'.

Ya en 2026 la Ruta 40 hace hablar a la madera en 'Tumbalafusta', propuesta de teatro de objetos. Campi qui pugui teatre parte de una historia real para hablar de las diferentes madres de un niño en 'Matres' mientras Cal Teatre mira a la familia desde 'Juego de sillas', interpretación literal del título.

Todos los espectáculos mantienen el precio de 5,5 euros la entrada, excepto dos. Uno de ellos es 'Farra', compartido con la temporada de adultos. La compañía Lucas Escobedo y la Nacional de Teatro Clásico cantan a la vida con los recursos narrativos circenses (días 7 y 8 de febrero). La 'Fiesta de CarnaVall' correrá a cargo de Arigato. Onírica Mecánica recorrerá el universo de 'Verne' con sus marionetas.

Desde Francia llega la coreografía de 'Bolero', a cargo de DK59. Los salmantinos Baychimo Teatro contarán la historia de 'EL árbol rojo' con títeres, al igual de La Tendía en 'La isla de las cosas perdidas'.

La Chana trae de nuevo el teatro de objetos con 'Vulgarcito'. El clown Pau Palaus presenta 'Embolic' y su fotografía es la imagen que identifica la temporada.

Fuera de abono también el espectáculo 'O'Rage', de los franceses Barosolo. El agua es el elemento vertebrador de su circo contemporáneo que podrá verse el 18 y 19 de abril. La entrada cuesta 10 euros.

Sobre la creación habla 'La idea brillante', de Marga Socias (26 de abril). Violeta Borruel baila 'Blu', la segunda propuesta de danza. Clausura la programación Txema Muñoz, que participó en el TAC, con 'Lumière', un espectáculo de sala que mezcla humor y magia.

Juan Herrero, director del LAVA, anunció que el periodo de renovación de abonos (de 6 o 10 citas) es del 18 al 20 de este mes, la emisión de nuevos abonos a partir del 23 y las entradas sueltas, a partir del 30.