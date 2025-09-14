El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Desde la izquierda, Germán Vega, Myriam Martín, Pepa Pedroche, Manuel Requejo, Juan Manuel Pérez, Joaquín Sancho y S. Peris-Mencheta. Rodrigo Jiménez

Teatro en Valladolid

Los galardones que unen a amateurs y profesionales de la escena nacional

Los 36 Premios Amigos del Teatro celebran el trabajo de Pepa Pedroche, Sergio Peris-Mencheta, Germán Vega, Joaquín Sancho, Juan M. Pérez y Manuel Requejo

Victoria M. Niño

Victoria M. Niño

Valladolid

Domingo, 14 de septiembre 2025, 19:31

Emoción, recuerdos y agradecimientos se sucedieron en la entrega de los 36 Premios Amigos del Teatro. Profesionales y amateurs compartieron el escenario en el que ... sonó Lorca, en la voz de dos actrices, y el piano de David. Sergio Peris-Mencheta, Pepa Pedroche, Juan Manuel Pérez, Germán Vega, Manuel Requejo y Joaquín Sancho recogieron sus galardones con la ausencia de José Luis Alonso de Santos, que no pudo acudir a la cita por enfermedad.

