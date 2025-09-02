Peris-Mencheta, Olmedo Clásico y Pepa Pedroche, premiados por Amigos del Teatro La entrega de los galardones tendrá lugar el día 14

El Norte Martes, 2 de septiembre 2025, 18:16 | Actualizado 18:27h. Comenta Compartir

Sergio Peris-Mencheta, José Luis Alonso de Santos, Olmedo Clásico, Pepa Pedroche, Joaquín Sancho y Juan Manuel Pérez han sido los profesionales de la escena más destacados de la pasada temporada para la asociación vallisoletana Amigos del Teatro. El próximo día 14 entregarán los 36 Premios Amigos del Teatro Ciudad y Provincia de Valladolid en La Granja (Calle del Monasterio del Paular, Villa del Prado, Valladolid). El acto dará comienzo a las 13:00 h. y contará con la presencia de Conrado Íscar, presidente de la Diputación, Jesús Julio Carnero, alcalde de Valladolid, y Pedro Ojeda, presidente de la Asociación, además de los premiados.

El premio Félix Hernández a la mejor propuesta escénica reconoce a Barco Pirata Producciones Teatrales, por '14.4', una acertada aproximación a un tema de actualidad a partir de un texto de Juan Diego Botto y Sergio Peris-Mencheta, basado en la vida de Ahmed Younoussi, dirigido por Sergio Peris-Mencheta.

 Premio Clemen Madero al mejor actor o actriz no profesional es para Joaquín Sancho, por su magnífica interpretación del personaje de Don Juan en el drama 'Don Juan Tenorio', de José Zorrilla, versión y dirección de Elena Benito, producción de Amigos del Teatro de Valladolid.

 Premio Ángel María de Pablos a la mejor labor profesional de las artes y las letras: Olmedo Clásico. Festival de Teatro Clásico en la Villa del Caballero, por la excelencia en la consolidación de un proyecto indispensable para la difusión del teatro clásico en el panorama nacional e internacional. Recogerá el premio Germán Vega, codirector del Festival. El Premio Ángel Velasco será para Manuel Requejo, por encarnar los mejores valores del teatro aficionado desde la compañía Tiramisú Teatro y su apuesta por la calidad y el riesgo en su labor de director de escena.

El mejor actor profesional es para esta Asociación Juan Manuel Pérez, por su magnífica interpretación del personaje de Pacífico Pérez la obra 'Las guerras de nuestros antepasados', versión teatral de Miguel Delibes y Ramón García basada en la novela homónima de Miguel Delibes, dirigida por Luisa Hurtado y producida por La Quimera de Plástico.

La actriz profesional más destacada, Pepa Pedroche, por su excelente interpretación en el papel de Doña Paula en 'La Regenta', adaptación de la novela por Eduardo Galán dirigida por Helena Pimenta.

Y el Premio Especial del Jurado, de carácter excepcional a quien lo haya merecido por su trayectoria profesional en el mundo del teatro: José Luis Alonso de Santos, por una vida dedicada al mundo teatral en todas sus facetas desde la excelencia.