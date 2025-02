Esta obra es la de la magia del Cisne de Avon. La realidad transformada. Muy difícil y compleja. Nina y Carlos la asumen como nueva. ... Una versión personal con solo seis actores y una visión distinta del texto original tan enrevesado, pero conservando su espíritu. Época actual, canto y algunos poemas. Esos seis actores juegan y dicen sus palabras desde una fisicidad muy completa. Los amores invertidos, incluso el burro y la figura de Oberon presente toda la representación, a la vez rector del encantamiento y víctima de uno de los cambios.

El sueño de una noche de verano William Shakespeare. Rayuela Teatro. Dirección, Nina Reglero. Escenografía, Carlos Nuevo. Música, Santiago Sierra. Intérpretes: Jesús Ruiz, Cristina Hilenia, Adriana Herrador, Diego Rioja, Laura Cocho, Danel de la Hoz. Teatro Calderón.

Ha sido reducida la duración de la obra, costumbre que no me complace, pero el 'Sueño' es la que se presta a esta tesis estética, y además el resultado es positivo y luminoso. Montar espectáculos nuevos es costoso y complicado, tal como están las cosas en Castilla y León desde el punto de vista económico. La escenografía es moderna, alegra y vistosa, con un fondo imagénico adecuado. El humo es utilizado para crear ese espacio mágico y la representación no sufrió ningún retraso y estuvo perfectamente controlada.

Seis actores jóvenes (de la Escuela de Arte Dramático) que sostienen ese cambio de sentimientos de los personajes, con buena dicción y movimiento, y supieron sortear las dificultades de esa noche loca, de esa noche de magia, con un entusiasmo admirable y una calidad incuestionable. El trabajo de Nina y Carlos ha sido muy interesante y en cierta forma respetuoso con el gran Shakespeare. Una sola representación, muy aplaudida, y una prueba de que hay material positivo en la ciudad, que necesita una ayuda económica decente, y tal vez una puesta a punto organizativa.