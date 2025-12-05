Una empresa vasca, nueva adjudicataria del Teatro Zorrilla

Victoria M. Niño Valladolid Viernes, 5 de diciembre 2025, 11:10 Comenta Compartir

Durante 16 años Enrique Cornejo, empresario teatral con varios coliseos en Madrid, cumplió su sueño de tener un teatro en su ciudad, Valladolid. Desde la apertura tras su rehabilitación en 2009 el Teatro Zorrilla ha sido gestionado por él tras ganar los sucesivos concursos. Hasta el último. La empresa vasca Klemark Espectáculos Teatrales S. A., filial de Clece, dedicada a los servicios, se ha impuesto a las otras cuatro finalistas. Por apenas un punto en la oferta económica sobre Cornejo.

Hasta el próximo día 16 no es oficialmente adjudicatarias, aclara la Diputación, propietaria del Teatro Zorrilla, ya que debe presentar la documentación requerida y después se abre un periodo de alegaciones. Fuentes de la institución aclara los tres apartados que se han valorado: el técnico –con el proyecto artístico, educativo y de actividades–, es decir la programación, el económico y, por primera vez, en la misma adjudicación va la gestión del bar del teatro.

Por su parte, Enrique Cornejo no duda de la calidad del ganador –«todos somos profesionales»– pero solicitará los detalles de la valoración. «Partíamos con una valoración muy alta, los cinco puntos, y nos hemos quedado atrás en la parte económica. Hay algo que no puntúa en ninguna baremación que el alma, el corazón que se pone en las cosas. Mi proyecto era muy bueno, se ha hecho un gran trabajo durante 16 años», sostiene el empresario vallisoletano. «Ahora toca desalojar la casa, hacer una mudanza. Me preocupa el Premio de Poesía Teatro Zorrilla, que lleva trece ediciones ligado al lugar, debo extraerlo de allí, y mi personal, que quede bien. Hemos sufrido una pandemia y nadie fue despedido. Ahora tienen que quedar en buena situación laboral».