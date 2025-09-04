Un sol de psicodélicos rayos anunciará la 70 Seminci

El estudio PobrelaVaca que creó el nuevo logotipo que la Seminci estrenó en 2024 amplía su trabajo con el cartel y la imagen que anunciará ... su 70 edición. Movimiento, luz e inspiración en la psicodelia sesentera confluyen en una composición de un círculo central -evocador del ojo, de la cinta de cine, del haz-, un sol blanco, del que parte rayos dorados en cuatro acabados. El trabajo de Ana María Hernández y Félix Rodríguez ha buscado adaptarse a los distintos formatos y soportes -desde un photocall a la reproducción en una pantalla de móvil- con un especial desarrollo de las cuatro combinaciones en movimiento al son de la sintonía de Vielba que precederán a las proyecciones.

El director de la Seminci, José Luis Cienfuegos, explicó que quieren unificar la imagen del festival y «controlarla». El estudio PobrelaVaca seguirá desarrollando la gráfica de la marca.

Además se han anunciado otros títulos de la sección Punto de Encuentro para esta edición que se celebrará del 24 de octubre al 1 de noviembre. 'La risa y la navaja', de Pedro Pinho, bien acogida en Cannes, acercará esta epopeya poscolonial. Los italianos Alessio Rigo y Matteo Zoppis exhibirán 'Cara o cruz?', un cómico western. Desde Irán llega 'Entre los sueños y la esperanza', de Farnoosh Samadi, sobre la comunidad trans en ese país. Desde Alemania llegará el humor de Julian Radlmaier con 'Pahntoms of July'. Y de Portugal, Joao Rosas con su ópera prima 'The Luminous Life'. El húngaro Balin Daniel Sos también se estrena en el largo con 'Growing Down'. 'A sad and Beautiful World' es la ventana al Líbano de hoy que firma Cyril Aris y una película de animación para adultos, 'Death does not exist', de Felix Dufour-Laperriere, aborda la inquietud por nuestra relación con la naturaleza.

La Escuela de Cine de Cataluña (ESCAC) otorgará un premio de 5.000 euros al mejor largo novel de esta sección.