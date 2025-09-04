El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El cartel, durante la presentación en Espacio Seminci. Alberto Mingueza

Un sol de psicodélicos rayos anunciará la 70 Seminci

El festival estrenará un premio para directores noveles de la sección Punto de Encuentro patrocinado por la ESCAC

Victoria M. Niño

Victoria M. Niño

Valladolid

Jueves, 4 de septiembre 2025, 14:31

El estudio PobrelaVaca que creó el nuevo logotipo que la Seminci estrenó en 2024 amplía su trabajo con el cartel y la imagen que anunciará ... su 70 edición. Movimiento, luz e inspiración en la psicodelia sesentera confluyen en una composición de un círculo central -evocador del ojo, de la cinta de cine, del haz-, un sol blanco, del que parte rayos dorados en cuatro acabados. El trabajo de Ana María Hernández y Félix Rodríguez ha buscado adaptarse a los distintos formatos y soportes -desde un photocall a la reproducción en una pantalla de móvil- con un especial desarrollo de las cuatro combinaciones en movimiento al son de la sintonía de Vielba que precederán a las proyecciones.

