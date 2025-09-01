El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un momento de la presentación de proyectos en la pasada edición.

¿Quieres rodar tu corto?

El IV Premio Castilla y León New Talent/ Open ECAM abre su convocatoria para cineastas de la región

El Norte

Lunes, 1 de septiembre 2025, 12:57

La Semana Internacional de Cine de Valladolid, Aguilar Film Festival, la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM) y la Filmoteca de Castilla y León convocan la IV Edición de Castilla y León New Talent / Premio Open ECAM. Esta iniciativa de ayuda a la producción de un cortometraje persigue el fomento, impulso y desarrollo de proyectos, cineastas y empresas cinematográficas de Castilla y León.

Podrán optar a este premio directores/as y productores/as nacidos en Castilla y León, o residentes acreditados en la Comunidad durante cinco años o más de forma consecutiva. También podrán concurrir a esta convocatoria las empresas de producción cinematográfica asentadas en Castilla y León desde hace dos años como mínimo. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el próximo 29 de septiembre de 2025.

Entre todos los proyectos presentados, el comité seleccionador elegirá un máximo de cuatro en calidad de finalistas. Dos representantes de cada cortometraje seleccionado asistirán a la 70ª edición de Seminci para recibir formación personalizada que contribuya a la evolución tanto del guion como del proyecto. Un profesional de la ECAM les ayudará también a preparar el futuro pitching o presentación del proyecto.

Posteriormente, los cineastas realizarán la presentación de su proyecto ante profesionales del sector durante el Aguilar Film Festival. Tras escucharlos, leer los guiones y los dosieres sobre los proyectos, el comité de evaluación elegirá al ganador del Premio Open ECAM. Este galardón consiste en la posibilidad de utilizar las instalaciones y equipos de la ECAM para realizar las labores de posproducción del cortometraje.

Los requisitos para recibir este premio incluyen la obligación de que el cortometraje esté finalizado en agosto de 2026, con el fin de proyectarlo en las ediciones del próximo año de Seminci y Aguilar Film Festival. Asimismo, el corto realizado entrará a formar parte del catálogo de promoción y distribución Quercus impulsado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León.

