Mujeres haciendo cine

De 3.358 largometrajes realizados entre 2000 y 2018 en España solo 393 están dirigidos por mujeres, es decir, el 12% del total.

Aunque el paciente progresa adecuadamente, la mejoría es tan lenta que pasará aún un largo tiempo en la Uvi. Será maravilloso el día en que no sean necesarios los Foros de Mujeres Cineastas porque la igualdad, la igualdad de verdad, haya llegado también al cine. Pero mientras eso sucede es de agradecer a la Seminci que por tercer año consecutivo lo haya convocado con la ayuda de la revista Caimán y la activa participación de asociaciones como Cima o Dones Visuals, y la coordinación de Patricia Ferreira directora que, afortunadamente, sí pudo superar la barrera de la segunda película y seguir una trayectoria.

Porque de eso trataba este tercer foro, no ya de la dificultad de la primera película sino del reto de consolidar una carrera siendo mujer y cineasta. Para quien todavía tenga dudas de la necesidad de estos encuentros, es bueno echar mano de las cifras. Y estas son contundentes:

De 3.358 largometrajes realizados entre 2000 y 2018 en España solo 393 están dirigidos por mujeres, es decir, el 12% del total. De esos 393, 304 correspondían a primera o segunda película. Lo que supone que solo un 22% de esas películas corresponden a terceros o siguientes films. Entre 2010 y 2019 solo seis mujeres han sido reconocidas por la Academia como candidatas a mejor película documental. Y ninguna de ellas era cineasta debutante. Y un dato más, según las cifras del ICAA recogidas en un informe de CIMA el coste medio de las películas dirigidas por mujeres es de 1.452.000 euros, mientras que en el caso de los hombres el coste medio es de 2.726.000 euros.

Los datos forman parte de las conclusiones del foro que ayer se hicieron públicas en uno de los actos del día del Festival que contó con la presencia de un buen número de directoras, en su mayoría jóvenes. Allí se habló de conciliación, de las tan necesarias cuotas y del importante papel que los medios de comunicación tenemos para apoyar esa igualdad, (por ejemplo, no se cae en la cuenta muchas veces de que aún hay muchos más críticos hombres que mujeres). Se reivindicó la necesaria paridad en los comités de selección y en la composición de los jurados en los festivales (algo de lo que puede presumir este Festival) y se solicitó que las ayudas públicas a la distribución incluyan entre sus baremos de puntuación medidas de discriminación positiva para las películas dirigidas por mujeres.

Dos puntos me parecen especialmente importantes. El hecho de que la presencia de más mujeres en todo el proceso de creación de una película (desde la producción a la distribución, desde el guion al montaje, desde la composición musical a la dirección de fotografía) contribuirá a acelerar la llegada a la meta, junto al compromiso de las que ya están de convertirse en referentes para las que pueden llegar. Y que no hablamos de cine de mujeres y para mujeres. No. Se trata solo de mujeres haciendo cine.

