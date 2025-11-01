El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

María Ruido, responsable tras la cámara del ensayo visual 'La fábrica y el sexo'. Aida Barrio

'La fábrica y el sexo': la pornografía que desnuda el orden jerárquico mundial

María Ruido vehicula un ensayo visual sobre política, eros y poder en el cierre de la 70 Seminci

Samuel Regueira

Samuel Regueira

Valladolid

Sábado, 1 de noviembre 2025, 19:30

Comenta

Más allá de las propuestas más o menos convencionales en cine de todas las temáticas y procedencias, más allá de grandes estrellas o talentos nacionales ... e internacionales consagrados y por descubrir, e incluso más allá de narrativas poco o muy convencionales, la 70 Seminci también ha dado espacio a proyectos más cercanos al ensayo visual que al documental propiamente dicho. Una de estas propuestas ha sido 'La fábrica y el sexo', de María Ruido, un trabajo de menos de una hora de duración que reflexiona sobre el vínculo entre el poder, la pornografía y la política, mirando atrás en las últimas décadas y culminando en fenómenos como el auge de las ultraderechas o los vídeos con IA de Donald Trump sobre construir un resort en Gaza tras el genocidio israelí

