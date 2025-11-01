El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Entrega de espigas de la Seminci. Aída Bario

'Magallanes' y 'The Mastermind', Espiga de Oro ex aequo de la 70 Seminci

'Silent Three', de Ildiko Enyedi, gana la Espiga de Plata por su original mirada hacia la naturaleza

Victoria M. Niño

Victoria M. Niño

Valladolid

Sábado, 1 de noviembre 2025, 12:55

La revisión del colonialismo estaba presente en varias de las películas de la 70 Seminci y una de ellas, 'Magallanes', se ha llevado la Espiga ... de Oro, compartida con 'The Mastermind'. Lav Diaz afronta el hito del navegante portugués desde la penosidad del viaje y el fanatismo religioso que llevó la muerte a la isla de Cebu. El jurado ha destacado esa mirada a la historia mientras que a Kelly Reichardt, directora americana premiada ex aequo con el filipino, le reconocen su subversión de las reglas de género en su narración de un atraco a un museo de arte contemporáneo en los setenta.

