'Magallanes' y 'The Mastermind', Espiga de Oro ex aequo de la 70 Seminci

La revisión del colonialismo estaba presente en varias de las películas de la 70 Seminci y una de ellas, 'Magallanes', se ha llevado la Espiga ... de Oro, compartida con 'The Mastermind'. Lav Diaz afronta el hito del navegante portugués desde la penosidad del viaje y el fanatismo religioso que llevó la muerte a la isla de Cebu. El jurado ha destacado esa mirada a la historia mientras que a Kelly Reichardt, directora americana premiada ex aequo con el filipino, le reconocen su subversión de las reglas de género en su narración de un atraco a un museo de arte contemporáneo en los setenta.

La Espiga de Plata es para 'Silent Three', película alemana que dirige la húngara Ildiko Enyedi, y que provoca, en palabras del jurado, «inquieta extrañeza». La original historia tejida en torno a un ginkgo biloba en un campus alemán aproxima al público a la naturaleza de una curiosa manera.

El Premio Ribera del Duero a mejor dirección reconoce a Ezequiel Salinas y Ramiro Sonzoni por 'La noche está marchándose ya', por ser esta película argentina «una celebración de la cinefilia, la amistad y el amor» y un «canto a la fabulación».

Los premios a las mejores interpretaciones destacan el trabajo de Eva Victor en la película que también dirige, 'Sorry, Baby' (EE UU), «por su capacidad para transmitir vulnerabilidad, optimismo y curiosidad», y a Harry Melling, el sumiso en la historia de amor homosexual que cuenta 'Pillion' (Irlanda,UK).

La fotografía de 'The Mastermind', evocadora del mundo de Hopper, también ha sido premiada. El mejor guion de la Sección Oficial para este jurado ha sido el de 'Subsuelo', de Fernando Franco, una propuesta española llena de giros inesperados para adentrarse en el universo familiar.

El Premio Pilar Miró se lo lleva Lucía Aleñar por 'Forastera'. En la sección documental Tiempo de Historia se hace con el gran premio la uruguaya 'Cara a cara', de Federico Veiroj. En Punto de Encuentro, ha resultado ganadora 'La risa y la navaja', coproducción dirigida por el portugués Pero Pinho.