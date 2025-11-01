Todos los premiados de la 70ª edición de la Seminci 2025
La Semana Internacional de Cine de Valladolid concluyó después de nueve días con la lectura del palmarés y la posterior entrega de reconocimientos a todos los galardonados
Valladolid
Sábado, 1 de noviembre 2025, 18:48
La Semana Internacional de Cine de Valladolid llega a su fin después de nueve intensos y apasionados días. Los grandes premiados fueron 'Magallanes' y 'The Mastermind', que recibieron la Espiga de Oro ex aequo. 'Silent Friend' obtuvo la Espiga de Plata dentro de la Sección Oficial mientras que Eva Victor y Harryl Melling fueron elegidos como mejores intérpretes.
A continuación, el listado de todos los premiados en esta 70 Seminci.
Premiados en la Sección Oficial de Seminci
-
Espiga de Oro: 'The Mastermind'y 'Magallanes', ex aequo
-
Espiga de Plata: 'Silent Friend'
-
Mejor dirección: Ezequiel Salinas y Ramiro Sonzini por 'La noche está marchándose ya'
-
Mejor actriz: Eva Victor por 'Sorry, Baby'
-
Mejor actor: Harry Melling por 'Pillion' / Mención especial aLionel Corral Bernal, Lionel Corral y Alicia Corral Bernal por 'Lionel'
-
Mejor fotografía: Christopher Blauvelt, por 'The Mastermind'
-
Mejor guion: Fernando Franco y Begoña Arostegui por 'Subsuelo'
-
Mejor montaje: Nili Feller por 'Yes'
Premiados en la Sección Punto de Encuentro
-
Ganadora: 'La risa y la navaja', de Pedro Pinho
-
Premio Especial FUNDOS: 'Anoche conquisté Tebas', de Gabriel Azorín
-
Premio ESCAC a la mejor dirección de una primera o segunda película: Alexe Poukine por 'Kika'
-
Mención especial a 'Nino', de Pauline Loquès
Premiados en la Sección Alquimias
-
Gran Premio Alquimias a 'Bulakna', de Leonor Noivo
-
Mención especial: 'Memory of Princess Mumbi', de Damien Hauser
Premiados en la Sección Tiempo de Historia
-
Gran premio Tiempo de Historia: Federico Veiroj, por 'Cara a cara'
-
Premio Especial Tiempo de Historia: a Vladlena Sandu, por 'Memory
-
Mención especial: 'Notes of a True Criminal', de Alexander Rodnyansky y Andriy Alferov
-
Premio DOC 'Yrupẽ', de Candela Sotos
-
Mención especial: 'Los Cangrejos', de Rubén Seca
-
Premio Pilar Miró a la mejor nueva dirección española, Lucía Aleñar por 'Forastera'
-
Premio Miniminci 'Super Charlie', de Jon Holmberg
-
Premio Seminci Joven 'Good Boy', de Jan Komasa
Premiados en la Sección Oficial de Cortometrajes
-
Espiga de Oro: 'Living Stones', de Jakob Ladányi Jancsó
-
Espigas de Plata: 'Dog Alone', de Marta Reis Andrade, y 'No Skate!', de Guil Sela
-
Mejor cortometraje europeo: 'Mercy', de Hedda Mjøen
Premiados en la Sección Oficial de Cortometrajes Españoles
-
Primer premio: 'Casi septiembre', de Lucía G. Romero
-
Mención especial: 'Abortion Party', de Julia Mellen
Otros premiados en la 70 Seminci
-
Premio Castilla y León en Corto: 'Darshan', de Alberto Allica
-
Premio Espiga Arcoiris: 'Between Dreams and Hope', de Farnoosh Samadi
-
Espiga Verde: 'Silent Friend' / Mención de honor, 'Hair, paper, water', de Nicolas Graux y Truong Minh Quy
-
Premio FIPRESCI a la película más valorada de la Sección Oficial: 'Dos fiscales', de Sergei Loznitsa
-
Premio del Público en la Sección Oficial Internacional: 'Hamnet', de Chloé Zhao
-
Premio del Público en la Sección Punto de Encuentro: 'A Sad and Beautiful Wolrd', de Cyril Aris
-
Premio del Jurado Joven en la Sección Oficial Internacional: 'El sendero azul', de Gabriel Mascaro
-
Premio del Jurado Joven en Punto de Encuentro: 'Wild Foxes', de Valéry Carnoy
-
Premio del Jurado Joven en cortometrajes, categoría internacional: 'Alí', de Adnan Al Rajeev
-
Premio del Jurado Joven en categoría española: 'Instrucciones para cocinar un pollo bajo tierra', de Olivia Delcán y Nacho Sánchez
-
Castilla y León en Corto: '15 días con 15 años', de Dacio de las Heras
Premios La Meseta Distribución
-
Ganador: Campaña presentada por la distribuidora Sideral para 'La cronología del agua', de Kristen Stewart
-
Otros premios para las campañas de 'La buena hija', de Júlia de Paz, realizada por Avalon y MadAvenue, y 'El amor que permanece', película de Hlynur Pálmason distribuida en España por Elástica, que ha trabajado con la agencia Revolutionary
-
Mención especial, campaña de Beta Fiction para 'Rondallas', de Daniel Sánchez Arévalo