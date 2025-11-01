El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los asistentes a la lectura del palmarés de la Seminci de 2025. Aida Barrio

Todos los premiados de la 70ª edición de la Seminci 2025

La Semana Internacional de Cine de Valladolid concluyó después de nueve días con la lectura del palmarés y la posterior entrega de reconocimientos a todos los galardonados

El Norte

El Norte

Valladolid

Sábado, 1 de noviembre 2025, 18:48

Comenta

La Semana Internacional de Cine de Valladolid llega a su fin después de nueve intensos y apasionados días. Los grandes premiados fueron 'Magallanes' y 'The Mastermind', que recibieron la Espiga de Oro ex aequo. 'Silent Friend' obtuvo la Espiga de Plata dentro de la Sección Oficial mientras que Eva Victor y Harryl Melling fueron elegidos como mejores intérpretes.

A continuación, el listado de todos los premiados en esta 70 Seminci.

Premiados en la Sección Oficial de Seminci

  • Espiga de Oro: 'The Mastermind'y 'Magallanes', ex aequo

  • Espiga de Plata: 'Silent Friend'

  • Mejor dirección: Ezequiel Salinas y Ramiro Sonzini por 'La noche está marchándose ya'

  • Mejor actriz: Eva Victor por 'Sorry, Baby'

  • Mejor actor: Harry Melling por 'Pillion' / Mención especial aLionel Corral Bernal, Lionel Corral y Alicia Corral Bernal por 'Lionel'

  • Mejor fotografía: Christopher Blauvelt, por 'The Mastermind'

  • Mejor guion: Fernando Franco y Begoña Arostegui por 'Subsuelo'

  • Mejor montaje: Nili Feller por 'Yes'

Premiados en la Sección Punto de Encuentro

  • Ganadora: 'La risa y la navaja', de Pedro Pinho

  • Premio Especial FUNDOS: 'Anoche conquisté Tebas', de Gabriel Azorín

  • Premio ESCAC a la mejor dirección de una primera o segunda película: Alexe Poukine por 'Kika'

  • Mención especial a 'Nino', de Pauline Loquès

Premiados en la Sección Alquimias

  • Gran Premio Alquimias a 'Bulakna', de Leonor Noivo

  • Mención especial: 'Memory of Princess Mumbi', de Damien Hauser

Premiados en la Sección Tiempo de Historia

  • Gran premio Tiempo de Historia: Federico Veiroj, por 'Cara a cara'

  • Premio Especial Tiempo de Historia: a Vladlena Sandu, por 'Memory

  • Mención especial: 'Notes of a True Criminal', de Alexander Rodnyansky y Andriy Alferov

  • Premio DOC 'Yrupẽ', de Candela Sotos

  • Mención especial: 'Los Cangrejos', de Rubén Seca

  • Premio Pilar Miró a la mejor nueva dirección española, Lucía Aleñar por 'Forastera'

  • Premio Miniminci 'Super Charlie', de Jon Holmberg

  • Premio Seminci Joven 'Good Boy', de Jan Komasa

Premiados en la Sección Oficial de Cortometrajes

  • Espiga de Oro: 'Living Stones', de Jakob Ladányi Jancsó

  • Espigas de Plata: 'Dog Alone', de Marta Reis Andrade, y 'No Skate!', de Guil Sela

  • Mejor cortometraje europeo: 'Mercy', de Hedda Mjøen

Premiados en la Sección Oficial de Cortometrajes Españoles

  • Primer premio: 'Casi septiembre', de Lucía G. Romero

  • Mención especial: 'Abortion Party', de Julia Mellen

Otros premiados en la 70 Seminci

  • Premio Castilla y León en Corto: 'Darshan', de Alberto Allica

  • Premio Espiga Arcoiris: 'Between Dreams and Hope', de Farnoosh Samadi

  • Espiga Verde: 'Silent Friend' / Mención de honor, 'Hair, paper, water', de Nicolas Graux y Truong Minh Quy

  • Premio FIPRESCI a la película más valorada de la Sección Oficial: 'Dos fiscales', de Sergei Loznitsa

  • Premio del Público en la Sección Oficial Internacional: 'Hamnet', de Chloé Zhao

  • Premio del Público en la Sección Punto de Encuentro: 'A Sad and Beautiful Wolrd', de Cyril Aris

  • Premio del Jurado Joven en la Sección Oficial Internacional: 'El sendero azul', de Gabriel Mascaro

  • Premio del Jurado Joven en Punto de Encuentro: 'Wild Foxes', de Valéry Carnoy

  • Premio del Jurado Joven en cortometrajes, categoría internacional: 'Alí', de Adnan Al Rajeev

  • Premio del Jurado Joven en categoría española: 'Instrucciones para cocinar un pollo bajo tierra', de Olivia Delcán y Nacho Sánchez

  • Castilla y León en Corto: '15 días con 15 años', de Dacio de las Heras

Premios La Meseta Distribución

  • Ganador: Campaña presentada por la distribuidora Sideral para 'La cronología del agua', de Kristen Stewart

  • Otros premios para las campañas de 'La buena hija', de Júlia de Paz, realizada por Avalon y MadAvenue, y 'El amor que permanece', película de Hlynur Pálmason distribuida en España por Elástica, que ha trabajado con la agencia Revolutionary

  • Mención especial, campaña de Beta Fiction para 'Rondallas', de Daniel Sánchez Arévalo

