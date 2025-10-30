Cortometrajes de talento local con el respaldo de Seminci

Por quinto año consecutivo, la gala UNESCO presenta los trabajos subvencionados a través de Seminci Factory 2024, en los que dos equipos técnicos y artísticos ... desarrollan con talento y ubicaciones locales proyectos fílmicos de la ciudad, en consonancia con la denominación de Valladolid como Ciudad Creativa de la UNESCO en la categoría de Cine.

En el acto de este jueves en el marco de las actividades paralelas de la 70 Seminci, la concejala Blanca Jiménez ha calificado el encuentro como «un semillero de talento en uno de los mejores festivales de cine de Europa y del mundo». En él se han podido proyectar los cortometrajes 'Cenizas mi amor', de Margo García y Pedro Tamames, y 'Esta no es tu casa', de Javi Noriega de Lara.

«Seminci Factory significa mucho para la escena audiovisual de Valladolid; nos da alas para levantar nuestro arte en una comunidad que no siempre es amable con estos proyectos», aportó Noriega, en un discurso fuertemente reivindicativo. «Creo en el arte como exploración de lo imposible, y necesitamos historias que nos obliguen a explorar nuevas formas de mirar como sociedad».

En su película, protagonizada por Fernando Cayo y Eva Llorach, se plantea la crisis de conciencia de un policía antidisturbios tras desahuciar a una familia vulnerable. «Vivimos en un sistema corrupto que devora incluso a los suyos; y vamos a necesitar una revolución como jóvenes para garantizarnos el futuro», ha concluido el director, que no ha resistido aludir a la problemática de la vivienda. Junto a él ha estado presente Llorach, quien ha deseado recordar los estragos del genocidio en Gaza por parte del ejército israelí.

Por su parte, la dupla formada por Pedro Tamames y Margo García ha presentado 'Cenizas mi amor', un romance vampírico protagonizado por Amparo Pamplona y Maureen Franck rodado este verano entre el Lion d'Or y el Campo Grande: «Es un proyecto en el que hemos podido dar rienda suelta a nuestra libertad creativa y volcar nuestra mirada sobre Valladolid», ha explicado García en el acto. Para Tamames, autor a su vez de la idea original, se trata de un corto «sobre cómo el recuerdo de una persona puede marcar durante mucho tiempo, para bien y para mal».

Proyectos futuros

La gala UNESCO también ha dado a conocer los proyectos de futuro que se subvencionarán para seguir apostando por el talento local en el campo de lo cinematográfico. Como proyecto de desarrollo audiovisual, se ha anticipado 'Marcos quiere ser mejor', de Enrique García Vázquez: «Es un largometraje sobre un hombre que vive queriendo mejorar y cae en la trampa del entorno», explica. Para el director, la obra «representa la mirada de los hombres de la generación Z, que viven en un punto medio entre el heteropatriarcado y las nuevas masculinidades, donde los nuevos géneros conviven con lo que está por venir».

Por otra parte, los cortometrajes subvencionados con 9000€ para estrenarse en la 71ª edición de la Seminci serán 'Estáis todos invitados', de Inquilino Producciones, y 'Los caminos del deseo', de la artista visual Roco Gómez Magaña: «Es un videoensayo de no ficción sobre el deseo, que parte de animaciones analógicas como la cianotipia o la película que se gasta en horas de revelado para trazar un paralelismo con la espera como elemento necesario para conseguir lo que se 'desea'».

Partiendo de textos de Roland Barthes y Anne arson, este trabajo más filosófico y sensorial que meramente narrativo promete ser «una nueva apuesta por un producto final no convencional», en palabras de la productora Lucía Sampedro, que confía «poder traerlo a buen puerto gracias a la producción y el talento de Valladolid».