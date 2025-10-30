El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El equipo de 'Pendaripen'.

El equipo de 'Pendaripen'. Aida Barrio

'Pendaripen', pedagogía frente a la «barra libre moral contra la etnia gitana»

El documental pasa revista a la representación històrica y las lacras que sufre la comunidad aún hoy en nuestro país

Samuel Regueira

Samuel Regueira

Valladolid

Jueves, 30 de octubre 2025, 19:55

Comenta

Son algo menos de cien minutos, pero cuando se sale de ver 'Pendaripen: la historia silenciada del pueblo gitano', se sale con tantas preguntas y ... reflexiones que fácilmente podrían haber transcurrido tres horas. Y sin embargo, el documental de Alfonso Sánchez, narrado por Lolita y a partir de un guion de Eva Montoya, no se hace pesado ni aburrido en ningún momento, en su exhaustivo análisis de la historia y la representación cultural de una etnia reprimida a lo largo de los siglos, y que aún hoy enfrenta prejuicios a un lado y a otro del espectro político, violencia judicial y miedos y desconocimientos por parte de la sociedad.

