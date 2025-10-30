Cinco Espigas Arcoíris de la Seminci y por qué verlas

En unos días será la décima, pero hasta entonces, sin número redondo. El galardón, la Espiga Arcoíris, sí que cumple ya diez ediciones en la ... Seminci, donde premia trabajos que representen al colectivo LGTBI. Pueden ser largometrajes, cortos, documentales, animación. El formato da igual, lo importante es que cumpla con esta función. Mostrar una realidad. Antes de deliberar esta edición, el jurado, conformado por Yolanda Martínez, Alejandro Marín y Karu Borge, elige algunos de los proyectos ya premiados para explicar su mensaje y la importancia del visionado de unas películas que animan a reflexionar.

'Sedimentos'

Ambientada en León, lo que ya añade el componente de la cercanía geográfica y social. «Es un documental muy potente que acerca la realidad trans de una forma muy diversa, con diferentes puntos de vista. Crea conflictos, cómo los personajes viven su propia situación. A veces se piensa que al ser del colectivo, se mete a todos en el mismo saco, pero hay diferencias de opinión, diferentes formas de llevarlo», explican. El largometraje, en este caso documental, está disponible en Filmin.

'All of Us Strangers'

La película más accesible en plataformas de la lista, protagonizada por Andrew Scott y Paul Mescal. «Tener estas cabezas de cartel, estos actores potentísimos, con películas de esta temática es muy relevante. La gente llena salas, tienes actores con todo un fandom detrás y de repente ya no es la historia que pasa en un pueblo. Es decir, estamos en todas partes. Una película que ayuda a acercar las realidades a un público que en principio puede pensar que no va con él». La película, dirigida por Andrew Haigh, está disponible en Disney Plus.

'Yo, imposible'

Primer largometraje de Patricia Ortega, que cosechó éxitos a nivel interenacional y fue seleccionada por Venezuela para la 92 edición de los Premios Óscar como representante en la categoría de mejor película internacional. «Una de las pocas películas que hasta ahora ha tratado la intersexualidad. Hay muy poca producción de ficción o documental que trate este tema y claro, es muy relevante». La cinta está disponible en Amazon y también en Apple TV.

'Solo nos queda bailar'

Ganadora a mejor película en los premios de la Academia de cine sueca, consiguió la Espiga Arcoíris en la 64ª edición de Seminci. «Es una película que marca una corriente de cómo lo LGTBI comienza a relacionarse también con las raíces y lo folcórico de cada país. Algo que sucede en España con trabajos como 'Dolores Guapa', un documental que junta la Semana Santa con el colectivo». La cinta también está disponible en Filmin y en Amazon bajo alquiler.

'Tres kilómetros al fin del mundo'

Última ganadora del premio en el festival y ambientada en la Rumanía rural, muestra el rechazo que sufre un chico homosexual en su familia y en su entorno, hasta que decide escaparse para vivir libremente su sexualidad. «Quizá en España no es una situación que suceda de forma habitual, pero pasa. Ver la historia, la situación que siguen viviendo personas en determinados entornos y ciudades ayuda a conocer lo que pasa en otros países. Es importante que si se premia una película con esta historia, algo que nunca sucedería en su país, consigues que desde allí se planteen revisarse un poco». La cinta está disponible en Filmin y Amazon.