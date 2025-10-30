El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Fotogramas de 'Tres kilómetros al fin del mundo', 'Sedimentos' y 'All of Us Strangers', tres películas premiadas con la Espiga Arcoíris en Seminci. El Norte

Cinco Espigas Arcoíris de la Seminci y por qué verlas

El jurado del premio disecciona algunos de los trabajos premiados en el festival con este galardon, que cumple diez ediciones en 2025

Sergio García

Sergio García

Valladolid

Jueves, 30 de octubre 2025, 07:23

Comenta

En unos días será la décima, pero hasta entonces, sin número redondo. El galardón, la Espiga Arcoíris, sí que cumple ya diez ediciones en la ... Seminci, donde premia trabajos que representen al colectivo LGTBI. Pueden ser largometrajes, cortos, documentales, animación. El formato da igual, lo importante es que cumpla con esta función. Mostrar una realidad. Antes de deliberar esta edición, el jurado, conformado por Yolanda Martínez, Alejandro Marín y Karu Borge, elige algunos de los proyectos ya premiados para explicar su mensaje y la importancia del visionado de unas películas que animan a reflexionar.

