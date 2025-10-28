El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Inés G. Aparicio, Amparo Climent, Begoña Donat, Judith Colell y Candela Sotos, durante la mesa redonda. Rodrigo Jiménez

Seminci

El cine militante para que el espectador tome partido en las injusticias

Cuatro profesionales del sector reflexionan en Seminci sobre las historias que hacen pensar y llaman a la acción del público

Sergio García

Valladolid

Martes, 28 de octubre 2025, 19:32

Hay un momento en 'Frontera', de Judith Colell, donde un personaje dice a otro. «No hemos hecho nada». La película se ambienta en una zona ... del límite nacional en Pirineos, en el año 1943, donde los personajes, que al principio no lo hacen, se dan cuenta de que se tienen que mojar, que hay ciertas situaciones ante las que no puedes estar mirando hacia otro lado. «Precisamente ese es el problema. Lo más fácil es hacer algo. Es una película que llama a la acción, que dice que no podemos quedarnos parados mientras se termina con toda una población. Ante un genocidio», dice la directora. Tomar acción es, precisamente, una de las claves del cine militante. Invita a ser parte, a reflexionar sobre ciertos temas, a tomar partido. Estos temas han sido los protagonistas este martes en el paraninfo de la Universidad de Valladolid, en la primera parte del Encuentro de Mujeres Cineastas, donde además de la cineasta también han participado Inés G. Aparicio, Candela Sotos y Amparo Climent.

