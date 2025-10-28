El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Jessie Buckley, en una de las escenas de 'Hamnet'. El Norte

El estreno (sin móviles) de 'Hamnet' en la Seminci y el poder sanador de la ficción

El auditorio del Miguel Delibes albergó este lunes la multitudinaria proyección de la última película de Chloé Zhao, una historia emotiva y dolorosa que llegará a los cines en enero

Víctor Vela

Víctor Vela

Valladolid

Martes, 28 de octubre 2025, 15:17

Comenta

«No se puede sacar el móvil en ningún momento. En cuanto empiece la película, no podemos ver ni un solo móvil», advierten los acomodadores, ... el personal de seguridad y de la Seminci a los espectadores que este lunes asistieron por la tarde al estreno anticipado de 'Hamnet', película de Chloé Zhao que adapta la novela de Maggie O'Farrell, con Paul Mescal y una inmensa Jessie Buckley en pantalla. El filme llegará a las salas españolas el 23 de enero del año que viene, entrará de lleno (seguro) en la carrera de los Oscar y cosechará (sin duda) muchas estrellas en Letterbox. De momento, Seminci se ha anotado el tanto de su primer visionado con público en España. Eso sí, con los móviles en el bolsillo. Una mujer se llevó una reprimenda en mitad de la proyección por encender un segundo la pantalla. Prohibido. Ni para mirar la hora. Aunque tampoco hacía falta estar pendiente de los relojes porque la experiencia es tan brutalmente emotiva que es difícil despegar los ojos de la pantalla.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Oti se hacía querer, siempre con una sonrisa»
  2. 2

    El ADN confirma que el cuerpo hallado en el PRAE es el del exmilitar desaparecido durante tres meses
  3. 3

    Médicos y técnicos sanitarios enfilan hacia ocho días de huelga en consultas, quirófanos y pruebas diagnósticas
  4. 4 Detenido un hombre tras arrastrar por el suelo a una trabajadora de un súper en Valladolid
  5. 5

    Alertan de la presencia de un exhibicionista en las inmediaciones del Centro Cultural Miguel Delibes
  6. 6 Adiós al DNI permanente: la UE lo elimina y los mayores de 70 años tendrán que renovarlo
  7. 7 UGT denuncia «la situación laboral y asistencial» en una residencia de mayores de Arroyo
  8. 8 Muere dos años después de que no le comuniquen el cáncer detectado en un escáner
  9. 9

    La casa de los cadáveres de Valladolid
  10. 10

    El estreno del restaurante Beher junto a El Penicilino activa la resurrección del centenario bar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El estreno (sin móviles) de 'Hamnet' en la Seminci y el poder sanador de la ficción

El estreno (sin móviles) de &#039;Hamnet&#039; en la Seminci y el poder sanador de la ficción