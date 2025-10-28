El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Ana Serret, directora de 'Apuntes para una ficción consentida', junto a la directora de fotografía Almudena Sánchez. José C. Castillo

Ana Serret, directora: «El éxito no es obligatorio para hacer arte»

La documentalista da el salto a la ficción con 'Apuntes para una ficción consentida', candidata al premio Pilar Miró

Samuel Regueira

Samuel Regueira

Valladolid

Martes, 28 de octubre 2025, 18:33

Si ya en 'La fiesta de otros', su primer largo documental, Ana Serret (Madrid, 1970) abordaba la precariedad laboral desde el punto de vista de ... los músicos de verbena en el marco de la crisis económica de 2008, para su primer trabajo en el terreno de la ficción se traslada esta misma idea al campo de la actuación, con la barrera idiomática como obstáculo principal de su protagonista, Lea. La realizadora estrena 'Apuntes para una ficción consentida' en la 70 Seminci dentro de la desafiante sección Alquimias, un título que, además, optará al premio Pilar Miró a la mejor nueva dirección.

