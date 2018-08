del Eurodance de los noventa Concierto del Love the 90's, el pasado 12 de agosto en Mallorca. / El Norte El festival Love the 90's, hoy sábado en la Antigua Hípica, trae figuras icónicas del eurodance de fin de siglo, como Chimo Bayo o Rozalla ADOLFO PÉREZ VEGA Valladolid Sábado, 25 agosto 2018, 08:43

La música precursora de la electrónica actual pisa con fuerza en la capital del Pisuerga. Love the 90's trae el próximo sábado, 25 de agosto, al escenario de la Antigua Hípica el ritmo más marchoso y eléctrico de finales del siglo XX. El espéctáculo, proyectado dentro del ciclo de conciertos del Ayuntamiento de Valladolid 'Noches del Pisuerga', estará presentado por el músico, locutor y presentador Fernando Martínez Teruel, más conocido como 'Fernandisco'.

El festival coincidirá con el partido de liga del Real Valladolid y el Fútbol Club Barcelona. Debido a esto, el concierto se alargará hora y cuarto más de lo establecido en un primer momento; gracias a una actuación de cortesía de los Jumper Brothers, que pretende dar algo de margen a aquellos futboleros que también quieran asistir al concierto.

Datos que debes saber del concierto Línea de autobuses El autobus lanzadera especial estará disponible, de ida, desde las 20:00 has las 23:00 y, de vuelta, desde esa hora hasta las 04:30 Accesos al recinto La apertura de puertas se realizará a las 20:00 por una sola entrada Tráfico La calle Rueda permanecerá cortada entre las 04:00 y las 06:00 horas.

Además, Auvasa ha establecido un autobús lanzadera en servicio especial, cuyo fin es «que los que deseen ir al concierto, puedan hacerlo en transporte público», según explicó Ana Redondo, concejala de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Valladolid. La lanzadera, salida desde Poniente, estará disponible desde las 20:00 hasta las 23:30; y su vuelta, desde la Antigua Hípica, se aplicará desde esa hora hasta las 04:30. Su regularidad dependerá de la demanda del servicio.

Con respecto al recinto del Love the 90's, la Antigua Hípica, la concejala de Cultura y Turismo, Ana redondo, afirmaba que «ya se ha demostrado que es un espacio excelente para desarrollar actividades culturales y musicales, pero se puede mejorar», haciendo referencia a los problemas de acceso y seguridad que tuvo el lugar en el último concierto que se desarrolló allí, el de Operación Triunfo.

Debido a que la asistencia del concierto ascenderá a cerca de 7.500 personas, Ana Redondo ya avisó que «es, desde luego, un reto para los servicios públicos, sobre todo para la seguridad y la movilidad». Por esto, los cuerpos de seguridad -tanto seguridad privada, como Protección Civil, Policía Municipal y Guardia Civil- ya han establecido un plan de coordinación entre ellos. «Todos los servicios públicos tienen necesariamente que coordinarse, y eso es lo que hemos hecho», declaraba la concejala.

Los artistas

El Love the 90's incluye en su programación 17 artistas, sin contar al presentador de la gala –'Fernandisco'–, todos ellos icónicos en el contexto del techno y la electrónica europea. Mañana, en la Antigua Hípica, se podrán ver a artistas tan memorables como Minerva, autora de canciones como 'Estoy llorando por ti' o 'No seas malo'; Whigfield, con su archiconocido 'Saturday Nigth'; o Rebeca, la controvertida autora del famoso tema 'Duro de pelar'.

Además, se contará con la presencia de Chimo Bayo, una de las caras más conocidas de la música de los noventa, especialmente dentro del panorama nacional, que traerá clásicos de su repertorio como 'Esta sí, esta no' o 'Hu-Há'. Otro clásico de los 90 será la el grupo italiano 'Corona', cuya vocalista –la brasileña Olga María de Souza– pone letra al célebre tema 'The rhythm of the nigth', reconocido en España por el sonido teniente «eso son Reebok o son Nike».