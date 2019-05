Vanesa Martín: «Mi último disco invita a arriesgarse a vivir» Vanesa Martín. La artista malagueña actúa este sábado 25 en Valladolid tras agotar entradas en México DF ROBERTO TERNE Jueves, 23 mayo 2019, 20:06

Hoy viernes regresa de México DF una Vanesa Martín que se muestra al otro lado del teléfono serena pero exultante. Aunque la madrugadora agenda de promoción de México no permite -como diría Alejandro Sanz- horarios muy flamencos, el cansancio no oculta la satisfacción del triunfo americano. Y es que la malagueña logró el pasado sábado agotar, nada más y nada menos que las 3000 localidades del Teatro Metropolitan. Todo apunta a que 'Todas las mujeres que habitan en mí' es el disco definitivo de una artista que aporta luz, sol y sensibilidad a nuestro pop contemporáneo.

–¿Se esperaba volver a México DF colgando esta vez el cartel de 'sold out'?

–Algo me decía que iba a ocurrir algo así. Me hace muy feliz ir a un país que está a 9000 kms del mío y que me recibe siempre con los brazos abiertos. Ha sido muy emocionante esta nueva visita en la que también he podido cantar con Carlos Rivera en la gala de los Grammy. Llevo yendo a México ya unos 5 o 6 años. El ritmo es más duro que en España… ¡Hay que madrugar mucho! (risas) pero es genial para los que adoramos nuestro trabajo.

«Va a ser un concierto muy dinámico, repleto de matices y de emociones»

–¿Tiene la sensación de que 'Todas las mujeres que habitan en mí' es su consagración?

–La verdad es que está superando los resultados de 'Munay'. Ya es doble platino con más antelación que aquel trabajo. Está yendo todo con una inercia lógica, afortunadamente. Me he permitido además en este disco ciertas licencias que por suerte me las ha aceptado el público.

–¿A qué se refiere con 'licencias'?

–A que he incluido recursos y tipos de canciones que no usaba antes. Es un disco que creo que tiene todas las caras de las mujeres y que también engloba las diferentes personalidades de Vanesa Martín. Por tanto, hay canciones muy diferentes entre sí que reflejan rebeldía, contradicciones, nostalgias, felicidad, impulsos… Es fantástico que el público haya aceptado todo esto.

–Lo cierto es que hay un sentimiento melancólico en varias canciones, el tono le resulta positivo a sus seguidores. ¿Está de acuerdo con ellos?

–Para mí también es un trabajo muy luminoso. Hay canciones como 'Pídeme' o 'En el aire' que creo que invitan a vivir a la gente. Otra canciones son más dramáticas, otras más valientes… Creo que el tono del disco invita a atreverse con la vida.

–Para la grabación del disco se trajo a todos los músicos a su Málaga natal haciéndoles incluso atravesar oceanos. ¿Se considera arraigada tanto a su tierra?

–(risas) Bueno… quería que el disco reflejase ese olor a mi sur… a esas sábanas tendidas en un patio andaluz, a sol, a aroma de buena comida… Por eso decidí que el disco se graba en mi propia casa. Me traje a todos los músicos americanos aquí y creo que ha resultado positivo. Luego acabó de hacerse en Los Ángeles consiguiendo ese puntito internacional y diferente…

–La gustan los riesgos por lo que parece…

–Efectivamente. Un ejemplo es que tengo amigos muy distintos entre sí y que me encanta mezclarlos. Al final todo sale bien. Pues esto es igual con los músicos y con las canciones. La armonía acaba fluyendo.

–Háblenos de las colaboraciones internacionales del disco… de Abel Pintos, de Kay García y Mariza. ¿Por qué ellos y no otros?

–Pues mira. Ellos están en el disco simplemente por admiración. La vida te va colocando en el camino a personas increíbles y no creo que sea por casualidad. Estoy muy orgulloso de cada uno de ellos.

–¿Algún mensaje para su público de Valladolid?

–Pues que van a ver un concierto muy dinámico repleto de matices y de emociones. Hemos invertido muchas ganas y esfuerzos para que la gente desconecte y diga… ¡gau!…