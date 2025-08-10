Sonorama Ribera reúne a más de 200.000 personas en cinco días de «intensidad absoluta»

Más de 200.000 personas han disfrutado, en Aranda de Duero, de los cinco días de conciertos del festival Sonorama Ribera, que ha echado el ... cierre este domingo en una edición en la que han participado más de 200 bandas repartidas en una decena de escenarios distribuidos por el recinto de 'El Pincón' y en el centro de la ciudad. Unas jornadas de «intensidad absoluta», según el director de Sonorama, Javier Ajenjo, que ha hecho balance de una edición multitudinaria que tuvo un sábado de récord, no se había registrado una asistencia similar desde hace dos años en el concierto de C Tangana.

Lo consiguió Arde Bogotá, al elegir al festival de Aranda de Duero como el único donde poner en escena su show completo, algo que se convirtió en reclamo para numerosos asistentes que llenaron el recinto. Para el preámbulo de la actuación de los de Cartagena, la organización había reservado la sorpresa más secreta, que ya quedará grabada en la memoria de todos los asistentes.

Un espectáculo de drones sobrevoló el cielo de la ciudad ribereña representando diferentes motivos vinculados al festival y acompañados con algunos de los temas que han marcado su historia. Unas alas abrazando el nombre de Tara, miembro de la organización fallecido recientemente; una gran bandera palestina, un símbolo de la paz y un emotivo mensaje de agradecimiento de Sonorama a su público, al ritmo de 'Te debo una canción' de Shinova. Los drones, además, anunciaron la esperada actuación de Arde Bogotá, con su espectáculo Eclipse, en uno de los conciertos que pasará a la historia del evento, y macará claramente su 28 edición.

«Creo que ha sido, una vez más, increíble el ambiente de la ciudad. No nos vamos a cansar de repetirlo, creemos que es el valor absolutamente diferencial de nuestro festival desde hace muchísimos años y algo que es absolutamente imposible de copiar. Y único», ha recalcado Javier Ajenjo, a la hora de marcar las pautas que definen la filosofía de Sonorama Ribera. En lo que se refiere a la oferta musical, el responsable del festival considera que ha sido «increíble», desde el primer día hasta el último. Al respecto, ha defendido que esa es la línea que debe de seguir el evento de cara al futuro, primando «una transversalidad, al haber en el público un rango de edad absolutamente amplio es necesario que haya propuestas para todos los gustos».

Ampliar Concierto de Arde Bogotá en Sonorama. Gloria N.M.

El director de Sonorama cree que se ha conseguido el objetivo marcado este año de consolidar el festival. «Hacer un festival cada día más inclusivo, cada día más sostenible, creo que los vamos cumpliendo», incide. De cara al futuro, Ajenjo desvela que, esta semana, habrá una reunión con el Ayuntamiento y cuerpos de seguridad para valorar al detalle el desarrollo festival y las cosas que podemos mejorar en próximas ediciones. «Empezamos ya a trabajar en Sonorama 2026, seguimos aprendiendo, como hacemos todos los años, y queremos seguir mejorando. Seguiremos con este sueño que empezó hace 28 años», insiste.

Ajenjo desea haber conseguido, otra vez, el reto más deseado que, según desvela, consiste en que «toda la gente que ha venido a Aranda estos días se haya ido disfrutando del lechazo, del vino de Ribera del Duero, de nuestras bodegas y vuelva a casa en sus coches escuchando una banda que no conocían y que se ha convertido en su banda favorita». El director de Sonorama Ribera ha querido agradecer a todas y cada una de las personas y entidades que se han dejado la piel para hacer de la 28 edición un éxito absoluto. «A las fuerzas de seguridad y orden público, en especial a la Policía Local, a los servicios médicos, a toda la hostelería, y por supuesto a los profesionales de la comunicación que son la voz del festival. Y a nuestro público, nuestro gran tesoro, por su entrega, su lealtad, su implicación. Por dar ejemplo de respeto y convivencia. Y por ser nuestros mejores embajadores«, ha señalado Javier Ajenjo.

En lo que se refiere a la repercusión económica del festival que se valorará al detalle con un informe técnico, considera que ha sido incluso mayor que el del pasado año que se situaba en más de 23 millones de euros, por parte de la Universidad de Burgos.

Escenarios

El escenario de la plaza del Trigo ha cerrado Sonorama, este domingo, con la sorpresa del concierto de Carlos Ares, un día en el que se podía acceder con mayor comodidad al escenario más especial y siempre abarrotado, al ser ya un día de retirada de muchos festivaleros. La plaza del Trigo se ha alzado, un año más, como un lugar donde lo emergente comienza a dejar huella, con bandas que han salido al grito unísono de «¡Escenario principal!», como los extremeños, Sanguijuelas del Guadiana. La música se acababa definitivamente en este Sonorama 2026, pasadas las seis de la tarde en el escenario de la plaza de la Sal. Los djs Popi & Sito, clausuraban edición, con la bandera de Aranda en mano, demostrando que se puede ser profeta en su tierra.

Entre los aspectos a destacar, la organización realza el nuevo escenario Big Bang del Cern, que ha unido ciencia y cultura, se ha estrenado con un éxito rotundo, ampliando el abanico de propuestas y acercando la divulgación científica a los asistentes. El escenario Charco ha brillado con la música del otro lado del charco. Un oasis verde y con sombra que ha tenido una gran aceptación para buscar una sombra ante tan altas temperaturas.

El escenario Glo Music Hall, ha sido otro de los atractivos que marcan la diferencia, y que se ha presentado como auténtico trampolín para el talento emergente, demostrando la vocación del festival por apostar por la diversidad de estilos y artistas.