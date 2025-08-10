El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Espectáculo de drones en Sonorama Ribera, con miles de personas esperando al concierto de Arde Bogotá. Rodrigo Mena
Música

Sonorama Ribera reúne a más de 200.000 personas en cinco días de «intensidad absoluta»

Un espectaculo de drones sorprendió a los asistentes como preámbulo al concierto de Arde Bogotá

Susana Gutiérrez

Susana Gutiérrez

Aranda

Domingo, 10 de agosto 2025, 21:03

Más de 200.000 personas han disfrutado, en Aranda de Duero, de los cinco días de conciertos del festival Sonorama Ribera, que ha echado el ... cierre este domingo en una edición en la que han participado más de 200 bandas repartidas en una decena de escenarios distribuidos por el recinto de 'El Pincón' y en el centro de la ciudad. Unas jornadas de «intensidad absoluta», según el director de Sonorama, Javier Ajenjo, que ha hecho balance de una edición multitudinaria que tuvo un sábado de récord, no se había registrado una asistencia similar desde hace dos años en el concierto de C Tangana.

