Literatura y almuerzos en las bodegas para completar un cartel redondo del sábado en Sonorama

Está claro que la música es el reclamo indiscutible del festival Sonorama en Aranda de Duero, pero, desde hace años, los acordes encuentran a sus ... mejores complementos en otras artes como la literatura, el humor, la gastronomía, el vino o la ciencia. Se ha vuelto a demostrar en esta jornada de sábado, el día grande, el más multitudinario, y en el que se suman algunos festivaleros que llegan a disfrutar de los último suspiros del evento, ante el reclamo de Arde Bogotá. Una jornada que, en su versión diurna, ha vuelto a estar marcada por el calor, porque el termómetro no para de subir.

Además de los escenarios musicales de la plaza del Trigo, la plaza de la Sal y El Charco del Parque de la Isla, el día ha tenido otros reclamos. Por ejemplo, la literatura en 'Sonorama también se Escribe'. Dos centenares de personas han podido disfrutar, en el museo de Arte Sacro de San Juan, de la charla entre el escritor, César Pérez Gellida, y el periodista, Fernando Navarro. Una conversación en la que se ha ahondado, entre otros temas, en la estrecha relación entre la música y las letras. El escritor ha confesado que la música ocupa una parte muy importante en su obra, incidiendo en que tiene mucho que ver con la literatura por el factor «emocional». Seguidor del festival desde hace años, Pérez Gellida también tiene otra estrecha relación con la música, a través de las letras que ha puesto a melodías de artistas destacados.

Más allá de la literatura, la gastronomía y el vino han protagonizado también el sábado, en los tradicionales almuerzos en bodegas subterráneas. Una propuesta gratuita que permite a los festivaleros adentrarse en el patrimonio etnográfico de la ciudad ribereña, a través de las galerías que existen en el subsuelo y que datan de la época medieval. A 16 grados de temperatura y a más de diez menos de profundidad, muestran la estrechar relación de Aranda con la elaboración y cultura del vino. Morcilla, chorizo, vino de Ribera del Duero, y otros majares de la tierra, completan el almuerzo más popular de Sonorama. El vino también ha estado presente en otra cita, a través de las catas organizadas por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero.

Asimismo, la ciencia y la música, han encontrado su punto de conexión en Sonorama a través del escenario Big Bang, una carpa situada en las inmediaciones del Charco en el parque de la Isla. Propone un acercamiento a la ciencia en un contexto informal y relajado, pero sin perder el rigor. Durant estos cuatro días de festival se han realizado, demostraciones, charlas, experimentos, juegos y encuentros con científicos y divulgadores como Rocío Vidal, La Gata de Schrödinger, y toda una influencer en ese ámbito, además de la investigadora Elena Martínez Barceló.

Almuerzo en bodegas subterráneas, encuentros literarios y experimentos científicos en Sonorama, S.G.

Sorpresa doble

En cuanto a la sorpresa de la plaza del Trigo, el sábado ha traído un regalo doble. A las 14:00 horas, se anunciaba la presencia de Alcalá Norte. Un grupo fundado en 2019 por tres amigos del barrio de Ciudad Lineal de Madrid, que se ha convertido en una de las bandas de las que todo el mundo habla. Una hora después, llegaba Besmaya con su pop, distendido, actual y divertido. Una reinvención con matices electrónicos que triunfó entre el público de Sonorama. Antes de que Besmaya subiera al escenario, hubo un momento de máxima emoción, cuando parte de la organización de Sonorama se subió al escenario, junto a su director, Javier Ajenjo, para rendir un homenaje a 'Tara', uno de los integrantes del equipo del festival, que falleció hace poco menos de un año. Lágrimas y reconocimiento en uno de los momentos que mostraron el espíritu familir del festival y que queda ya para el recuerdo con su nombre bautizando el escenario de la plaza del Trigo.

Tras casi cuatro días de festival, todavía el público tiene fuerzas para seguir adelante en la última jornada nocturna de Sonorama. Un cartel lleno de atractivos con Arde Bogotá, Dorian, Duncan Dhu o La La Love You. El domingo se cerrará el telón, pero ya serán en el centro de Aranda, en los escenarios urbanos y con la última sorpresa en la Plaza del Trigo.