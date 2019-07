Sonorama Ribera organizará dos conciertos matinales en la iglesia de Santa María Público asistente al concierto de la M.O.D.A. en el Sonorama Ribera 2018. / ARCALLE Holly Miranda y Joan As Police Woman serán las protagonistas de las actuaciones, que se celebrán los días 9 y 10 de agosto EL NORTE Valladolid Miércoles, 24 julio 2019, 09:35

Sonorama Ribera llega este año con una novedad en la programación: La iglesia de Santa María, de Aranda de Duero, abrirá sus puertas el viernes 9 y el sábado 10 de agosto para acoger dos conciertos matinales (13:00 horas) con un aforo máximo de 300 personas. Sus protagonistas serán Holly Miranda y Joan As Police Woman. La entrada se cobrará como un donativo de 5 euros destinado a la restauración de la iglesia.

Holly Miranda es una cantautora norteamericana que mostrará en Aranda su cuarto trabajo, 'Mutual Horse'. Comenzó a tocar el piano con 6 años y a los 16 se mudó a Nueva York para empezar su carrera profesional. Con casi 20 años de experiencia, Holly ha colaborado con artistas como Florence And The Machine, Karen O, Lou Reed, The XX o Lesley Gore.

Joan Wasser, más conocida como Joan As Police Woman, es una de las voces más personales del indie-rock moderno. Actuó con Black Beetle, Anthony and the Johnsons, y Those Bastard Souls, y en 2004 arrancó en solitario. En Aranda, presentará 'Joanthology', un recopilatorio de su trayectoria.