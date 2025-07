Nena Daconte, Tam Tam Go y Pancho Varona encabezan los conciertos en seis bodegas de Valladolid

El Norte Valladolid Miércoles, 2 de julio 2025, 16:55 Comenta Compartir

La Diputación ha presentado Wine Conexión Provincia de Valladolid, una inicitiva organizada por la empresa Pasión Eventos que une música y escenarios enoturísticos que se desarrollará entre el 12 de julio y el 30 de agosto de 2025. Este proyecto propone un recorrido por seis bodegas emblemáticas de la provincia a través de una experiencia que combina enogastronomía, patrimonio y música en directo

El calendario de Wine Conexión 2025 comenzará el 12 de julio en la Bodega Valdehermoso de Nava del Rey (D.O. Rueda) con la actuación de Lichis; el 19 de julio en Bodegas Meoriga de Mayorga (D.O. León) con Tam Tam Go; el 2 de agosto en la Bodega Legado de Orniz de San Román de Hornija (D.O. Toro) con Nena Daconte; el 9 de agosto en la Bodega César Príncipe de Fuensaldaña (D.O. Cigales) con Pancho Varona; el 23 de agosto en la Bodega Rodríguez y Sanzo de Rueda (IGP Castilla y León) con Luis Fercán; y finalmente, el 30 de agosto en Finca Villacreces de Quintanilla de Onésimo (D.O. Ribera del Duero) con el grupo La Caja de Pandora.

Cada jornada comenzará a las 20.30 horas con una visita guiada por las instalaciones de la bodega, incluyendo explicaciones sobre el proceso de elaboración de los vinos, recorridos por espacios históricos o singulares, y una cata comentada de dos vinos emblemáticos maridados con productos locales bajo el sello Alimentos de Valladolid. La experiencia culminará con una actuación musical en un entorno único, entre viñedos y arquitectura tradicional. Todos los eventos contarán con la degustación de productos incluidos dentro de la marca Alimentos de Valladolid.

Las entradas podrán adquirirse a partir del 4 de julio a través de la página web oficial www.conexionvalladolid.es y también mediante el código QR disponible en la cartelería promocional. El precio es de diez euros por evento, existiendo un bono especial para asistir a los seis encuentros por un total de cincuenta euros, con plazas limitadas.