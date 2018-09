Mychael Nyman suspende su concierto del sábado en Valladolid The Michael Nyman Band. / El Norte La banda del compositor británico y el auditorio Miguel Delibes buscan fecha para el primer trimestre de 2019 VICTORIA M. NIÑO Valladolid Miércoles, 26 septiembre 2018, 13:51

The Michael Nyman Band no vendrá este sábado al auditorio Miguel Delibes porque ha suspendido sus tres conciertos en España (ayer en Pamplona y hoy en Bilbao). La oficina del compositor no ha dado razón alguna de este decisión pero sí se compromete a convocar otra fecha ara el primer trimestre de 2019.

Michael Nyman ya conoce el auditorio Miguel Delibes, donde la Orquesta Sinfónica de Castilla y León estrenó su 'Quinta sinfonía' en 2013. Conocido compositor de las bandas sonoras de las películas de Peter Greenaway, logró fama mundial con la de 'El piano', dirigida por Jane Campion. Su banda celebra en la actual gira sus cuarenta años juntos. The Michael Nyman Band ha dado vida a su música desde entonces.

La organización ofrece a quienes hayan adquirido sus entradas a canjearlas por dinero o por nuevas entradas cuando se concrete la fecha para el siguiente concierto en Valladolid.