Marc Anthony caldea Simancas en su salsa este fin de semana

Sigue el verano, sigue el calor, y siguen las altas temperaturas también en la música y los distintos conciertos de este fin de semana en ... Valladolid. En esta ocasión es sin duda el espectáculo del internacional Marc Anthony el principal plato melódico entre toda la oferta disponible para bailar y divertirse estos días. El autor de 'Valió la pena' estaré este viernes en las instalaciones deportivas 'Los Pinos' de Simancas con sus temas de salsa, boleros y rock latino en el marco de su gira 'En vivo'. El artista comparecerá en este concierto tras los abucheos recibidos el pasado domingo en La Coruña, donde salió a cantar con una hora de retraso en una actuación de propició numerosas quejas por los parones excesivos entre canción y canción.

El mismo día, el Centro Cultural Miguel Delibes clausura el III Encuentro de Verano de la OSCyL Joven en su sala sinfónica Jesús López Cobos, en un concierto a cargo de la directora Joana Carneiro y que contará con la participación excepcional del trompetista Pacho Flores. En el programa dela velada; 'Sensemayá' de Silvestre Revueltas, a partir de los versos de mismo nombre firmados por Nicolás Guillén; 'Altar de bronce' de Gabriela Ortiz y las danzas sinfónicas del clásico musical 'West Side Story', compuestas por el estadounidense Leonard Bernstein.

En otra de las salas de referencia para encuentros musicales de la ciudad, Porta Caeli, continúa el mismo viernes un nuevo doblete de conciertos en el marco del festival 'Summer is music', esta vez con el doble programa del solista Kaos 007 y Malo Mundo: «Traemos una mezcla de rock, metal y hip-hop con ritmos urbanos que nos está dando una gran acogida, tenemos muy buenas sensaciones», anticipa Rafa, vocalista de este último grupo con influencias de Linkin Park y Rage Against The Machine que sacará en breve su primer trabajo.

«Como Kaos 007, me dedico a mezclar mis letras y mis ideales firmes con ritmos nuevos que están en tendencia entre los jóvenes y estilos clásicos como el hip-hop», agrega el artista urbano local. La sala también acogió el jueves el concierto de los estadounidenses Misery Index.

Por su parte, tras una semana de diferentes enfoques al género del jazz en el Patio de la Hospedería de San Benito, la XXIII edición del Universijazz concluye este viernes con Kasiva Mutua, percusionista keniata que, en colaboración con Mac Kinley, cerrará un certamen que ha contado en esta edición con The Cookers, Blue Lou Marini y Lluís Coloma, y Orlando «Maraca» Valle con Pancho Amat.

Fiestas locales

El municipio de Cigales acoge este fin de semana sus fiestas de Santa Marina, también con una nutrida oferta de conciertos, que incluye a Cuarto y Mitad, Thespiertos o Carmen y Lavanda: «Es nuestro único concierto del verano, donde haremos varias versiones de los años 2000 y algunos temas propios», adelanta Carmen Sánchez, vocalista de este último conjunto. Canciones de Melendi o La Oreja de van Gogh se entrelazarán con las melodías del conjunto 'Perdí el tiempo' o la inédita 'Si es contigo', para animar los festejos de la localidad.

Además, la Cistérniga también honra desde el martes a su patrona de Nuestra Señora del Carmen. Tras shows de Alfonso Pahino o Los Pichas, el parque de la Cañada será enclaves para los espectáculos de Cocottes o Ruedo Flamenco el viernes y sábado, respectivamente. La plaza de la Cruz albergará el concierto de Santi Borja y Emilio Fernández el domingo por la mañana, y cerarrá los festejos Dinamita&Cía a la noche en su plaza mayor.

Asimismo, también el barrio de Las Delicias celebra sus fiestas este viernes, con espectáculos el viernes en el parque de la Paz a cargo de Tazos y Eseaka, Las Punkkas, El fin del fresco, Another sunday o Giovanna Vacova. En la madrugada del mismo día Sinestesia tocará en la plaza mayor de Rioseco, donde a lo largo del fin de semana también se encontrarán con sus públicos D'alma y Carmen 113.

En otro orden de cosas, Tam Tam Go! regresa a Valladolid cinco meses después este sábado con un concierto en Mayorga. Por otro lado, prosiguen las 'Veladas Musicales en los Castillos' con 'Reciclashhh!' en Villafuerte de Esgueva e Índigo Jazz Cuarteto en Tiedra, ambos el sábado. Y para quienes hayan quedado sedientos de jazz, Jessie Gordon actuará en la plaza mayor de Íscar en la noche del domingo.

Por último, el Patio Corsario acogerá un concierto barroco en la noche del sábado, y el domingo en la Pérgola del Campo Grande Soledad Luna amenizará el final del fin de semana con sus temas flamencos, rancheras y coplas para seguir dando música y color a este verano de 2025.