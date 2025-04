El grupo vocal Tag Time, medalla de plata en Calpe

El Norte Valladolid Jueves, 10 de abril 2025, 21:07 Comenta Compartir

El grupo vocal vallisoletano Tag Time ha conseguido la medalla de plata en el Certamen de Música Barbershop celebrado en Calpe. El pasado fin de semana se celebró este certamen, denominado 'En Armonía', convención organizada por la Barbershop of IBeria Association (BIBA), donde el grupo vocal masculino Tag Time se ha alzó con la medalla de plata en una reñida final en la que el grupo The Barbees consiguió el primer puesto y con la formación Barberidad en tercer lugar completando el podio.

Este certamen acoge durante cuatro días a formaciones tanto de la península como del ámbito internacional, que compiten en diferentes categorías y que cada año cuenta con grupos de primer orden como The Hanfris Quartet, que obtuvo el primer premio en la modalidad de cuarteto, o First Take, cuarteto invitado que impartió una clase magistral.

Con la medalla de plata, los vallisoletanos Tag Time, continúan manteniendo su nivel en el certamen y refrendando la medalla de oro conseguida en la convención de 2023. En esta ocasión, el grupo dirigido por Ignacio Nieto, optó por interpretar en primer lugar un arreglo de Jeremey Johnson de la canción 'You Are So Beautiful', un clásico de Bill Preston y Bruce Fisher. El segundo tema elegido fue el medley 'Good Day / Wonderful Day' del arreglista Jay Giallombardo.

En la actuación, Tag Time volvió a dejar su impronta caracterizada por una puesta en escena fresca y rompedora que logra conectar con el público y que responde a una de las señas identitarias de la formación sin importar el escenario.

El espectáculo 'La Increíble Barbería Ambulante de Tag Time', estrenado en el Teatro de Calle de Valladolid (TAC) o la publicación de su último videoclip 'When I´m Sixty Four', son la muestra de que la formación sigue creciendo desde su inicio en 2017, estando presente en el panorama de la música a capella con una propuesta que no se ciñe únicamente al estilo barbershop, sino que explora diferentes géneros musicales para mostrar en sus espectáculos la versatilidad vocal de los miembros que la componen.