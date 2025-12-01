En el pianismo del siglo XIX, hubo una explosión de virtuosismo. Los compositores, grandes pianistas, no tardaron en ofrecer variaciones sobre canciones bellísimas, a la ... vez que construyeron profundas reflexiones de alguna de ellas .

La pianista Zee Zee fue ejemplo en el comienzo de búsqueda de lo bello, traducido a un virtuosismo místico. El rey del piano entonces era Liszt y de entre su gran cantidad de piezas inspiradas en otros autores, o suyas propias, la pianista interpretó con un gusto exquisito piezas del 'Canto del cisne' de Schubert, destacando 'Liebesbotschaft'. (Mensaje de amor). Otro vivero lo encuentra en 'La bella molinera', ciclo en el que escoge 'Der Müller und der Bach', ya para terminar buscando en la inmensa colección 'Años de peregrinaje' de Liszt, escogió 'Valle d'Obermann', con la que cerró esta lección de virtuosismo íntimo.

OSCYL. Ciclo de cámara y recitales: Recital 3 Zee Zee piano. Ensemble de cuerdas de la OSCYL formado por: Elisabeth Moore, violín, Jokin Huratsun, viola, Jordi Creus, violenchelo y Mar Rodríguez, contrabajo.

La obra más conocida que mostraba el programa, era la D667, Quinteto para piano en La mayor, de Schubert, que incluye la pieza por entonces famosa 'Die Fiorelle. La trucha'. Fue la obra elegida para ya todos, pianista y Ensemble de la OSCYL, nos hicieron disfrutar.

La obra comienza con un 'allegro' que pronto modula y pasa a un 'Andante', en el que la armonía es original. Lucieron, piano y cuerda, alternando llamativos contrastes. El 'andantino', es el movimiento más conocido. Es el 'lied': La trucha, cuya melodía, va saltando en variaciones para los distintos instrumentos. La inclusión del contrabajo, es una idea original que otorga volumen. La última variación vuelve al tema principal y da entrada a un 'allegro giusto', que resuena con ecos húngaros poniendo punto final.

Un concierto diferente, que volvió la mirada al desarrollo de los instrumentos de cámara en el siglo XIX, construyendo una versión de esta obra maestra, aunque el resultado final, tal vez perdió el brillo que siempre se espera de esta 'trucha' que salta entre el pentagrama.