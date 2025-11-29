El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Jialin Yao, durante su concierto ayer en el Miguel Delibes. El Norte

Jialin Yao gana el XVII Premio Internacional de Piano Frechilla-Zuloaga

El portugués Rafael Antonio Pliousnin logra el segundo premio mientras que la tercera posición fue para la checa Natalie Schwamova

Emiliano Allende

Emiliano Allende

Valladolid

Sábado, 29 de noviembre 2025, 00:43

El chino Jialin Yao se proclamó ganador del XVII Premio Internacional de Piano Frechilla-Zuloaga por su interpretación del 'Concierto nº 3 de Rajmáninov. Le ... siguieron el portugués Rafael Pliousnin y la checa Natalie Schwamova con sus conciertos 'Emperador' de Beethoven y el nº 1 de Chopin. El premio del público reconoció también al pianista Jalin Yao. La pianista Eugenia Sánchez obtuvo el premio como mejor intérprete de música española. El concurso bienal que organiza la Diputación de Valladolid y la Junta de Castilla y León otorga un primer premio de 12.000 euros, un segundo de 6.000 y un tercero de 3.000.

