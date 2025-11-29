Jialin Yao gana el XVII Premio Internacional de Piano Frechilla-Zuloaga

El chino Jialin Yao se proclamó ganador del XVII Premio Internacional de Piano Frechilla-Zuloaga por su interpretación del 'Concierto nº 3 de Rajmáninov. Le ... siguieron el portugués Rafael Pliousnin y la checa Natalie Schwamova con sus conciertos 'Emperador' de Beethoven y el nº 1 de Chopin. El premio del público reconoció también al pianista Jalin Yao. La pianista Eugenia Sánchez obtuvo el premio como mejor intérprete de música española. El concurso bienal que organiza la Diputación de Valladolid y la Junta de Castilla y León otorga un primer premio de 12.000 euros, un segundo de 6.000 y un tercero de 3.000.

Buena entrada en el Auditorio aunque parece que algo menor que otros años. Antes de empezar la final, Mar Sancho viceconsejera de Acción cultural y Conrado Íscar, presidente de la Diputación, homenajearon a Antonio Baciero. Todos los premios y homenajes son pocos para este gran pianista, además de investigador y escritor.

Ya en el concierto, el portugués de origen ucraniano Rafael Antonio Pliousnin , eligió el concierto nº 5 'Emperador' de Beethoven. Gran obra que lleva en sus notas un aire imperial. No es fácil dar ese carácter a la obra . El pianista lo intentó , pero la directora no estaba en la misma onda y la obra tardó en cobrar vida, a pesar de los esfuerzos del pianista y del gran adagio, una joya de profundidad inacabable.

Después, la checa Natalie Schwamova se hizo con el concierto nº 1 en mi menor de Chopin, mucho mejor. Es verdad que la partitura tiene menos problemas para unir orquesta y solista y la pianista lució una pulsación cristalina ideal para los ligados brillantes que llegaron al público . Los 'tempi', mejoraron y la ovación fue grande.

Faltaba el chino Jialin Yao, residente en EEUU. Eligió uno de los conciertos más difíciles del repertorio pianístico; el nº 3 de Rajmáninov, pieza con la que tantos han fracasado. Sin embargo la nueva generación parece haber resuelto los innumerables problemas que la obra contiene. No es solo el aire del primer tiempo, con ese misterioso tema; lo son también los escarpados saltos , los acordes que llenan el instrumento y el recorrido que el pianista debe cumplir, con diferentes ataques y con ligados innumerables, con sus momentos de pausado reposo. El pianista, llevó el aire de la obra con atrevimiento. La orquesta siguió y hasta lucieron , flauta , corno inglés, clarinete y trompa porque el concierto es una sinfonía con piano solista. Los bravos no dejaron de oírse cuando el joven saludó. Y la orquesta recibió una merecida ovación, porque puso todo su conocimiento en ayuda de los concursantes.

En la anterior edición del concurso bienal el español Emir Kiourktchian se hizo con el primer premio por su interpretación del mismo concierto de Beethoven mientras que el ruso Victor Maslov quedó en segundo puesto con el 'Tercero' de Rachmaninov.

El jurado de esta edición estuvo presidido por el pianista ucraniano Alexander Gavrylyuk. Junto a él, el pianista portugués Pedro Burmester, la pianista china Zee Zee, el español Eduardo Frías y Alexandra Dariescu.