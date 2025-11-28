Jialin Yao, Rafael Antonio Pliousnin y Natalie Schwamova, finalistas del Frechilla-Zuloaga La sesión definitiva del concurso de piano será esta tarde a partir de las 19:30 h. en el auditorio Miguel Delibes, donde tocarán tres conciertos con la OSCyL

Los finalistas del XVII Premio Internacional de Piano Frechilla-Zuloaga que hoy competirán en la prueba final son Jialin Yao (China), Rafael Antonio Pliousnin Kyrychenko (Portugal) y Natalie Schwamova (República Checa). A partir de las 19:30 h. tocarán el 'Concierto nº3' de Rachmaninov, 'Concierto nº1' de Chopin y el 'Concierto nº5' de Beethoven con la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, dirigida por Zoe Zeniodi. Al final de las tres interpretaciones el jurado emitirá el resultado.

El Premio Frechilla-Zuloaga está organizado de manera conjunta por la Junta de Castilla y León y la Diputación de Valladolid, una colaboración institucional que ha permitido consolidar este certamen como uno de los más prestigiosos del panorama pianístico internacional, impulsando el talento joven y reforzando la proyección cultural de la provincia de Valladolid.

El concurso mantiene su estructura tradicional de dos eliminatorias y una final, así como la dotación económica de sus galardones: un primer premio de 12.000 euros, un segundo premio de 6.000 euros, un tercer premio de 3.000 euros, el premio al mejor intérprete de música española dotado con 3.000 euros y el premio del público sin dotación económica.

El jurado de esta edición está presidido por el pianista ucraniano Alexander Gavrylyuk. Junto a él forman, el pianista portugués Pedro Burmester, la pianista china Zee Zee, el español Eduardo Frías y Alexandra Dariescu.