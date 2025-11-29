Dorian: «Hay un misterio mágico en que las canciones que escribes para ti resuenen en gente que no conoces»

Fue uno de los platos fuertes del Intro Music en su edición de 2023, y este sábado Dorian regresa a la cita musical en Valladolid ... de la mano de este certamen «muy rodados» tras un año de gira y con el ánimo de traer a la ciudad su novedad; 'Futuros imposibles', estrenado el pasado año. Este trabajo, que consideran el cierre de una trilogía conceptual iniciada en 2009 con su álbum 'La ciudad subterránea' y prorrogada con 'Justicia universal' en 2018, contará con una importante presencia en un concierto que, prometen, aunará clásicos y novedades, en palabras del guitarrista y vocalista Marc Gili.

«Estos tres álbumes conforman la combinación del sonido Dorian más guitarrero y más electrónico», asevera Gili. «Hemos ido cambiando piezas del repertorio con cada nueva incursión en un directo, también para sentirnos vivos y para que, quien nos sigue ciudad tras ciudad, pueda llevarse un espectáculo diferente». El del Intro Music será su último concierto este año, que auguran «muy cañero» para su público.

Pero, a pesar de los cambios en el repertorio, hay ciertas cosas inamovibles en Dorian. Para empezar, un pequeño ritual al comienzo de cada espectáculo: «Nos encerramos en el camerino antes de salir y cantamos 'a capella', que es algo que recomendamos a cualquier banda», anticipan. «Nos conecta con lo espiritual, nos aísla del mundanal ruido y nos ayuda a sincronizarnos entre nosotros y con nosotros mismos».

Al salir a escena ya no hay rastro de los nervios de sus inicios, pero sí se mantiene la «pasión y la excitación» que comparten con sus incondicionales: «Hay algo que seguimos sin entender, y es cómo las canciones que hacemos para nosotros mismos o para explicarnos nuestra sociedad, nuestras amistades, nuestras parejas o nuestros políticos... son capaces de resonar en gente que incluso ni conocemos». En ese sentido, Gili cita a Schopenhauer y califica la música como la forma más elevada de arte: «Para que alguien pueda apreciar la literatura o un cuadro tiene que haber leído mucho o haber visto muchas piezas complejas, pero cualquiera con cultura musical incipiente puede emocionarse sin mediación previa alguna».

Dorian promete desplegar su reconocible sonido postpunk y new-wave con música electrónica en un concierto que buscará defender las novedades de su último trabajo y equilibrarlas con los coreables temas ya más esperados por su público: «Algunas de las nuevas canciones de hoy serán los clásicos de mañana», aseveran: «Hay que defender aquellas en las que más se cree hasta que el público entienda que vamos en serio con ellas».

Es algo que, explican, ha sucedido con 'El temblor', «una canción que cuando se estrenó apenas tuvo éxito y hoy es la tercera más escuchada en plataformas», apuntan, a la vez que citan otras como 'Los amigos que perdí'. Y, auguran, aunque conceden margen para equivocarse, que los clásicos del mañana, presentes en el listado de 'Futuros imposibles', serán las canciones 'Materia oscura' y 'A cámara lenta'.

Dorian compartirá cartel este sábado con Carlos Ares, Iván Ferreiro, Xoel López y Shinova en el Escenario Vibra Mahou, mientras que en el Escenario Cigales podrá escucharse el repertorio de la emergente Maref, de Melifluo y de Repion. El fin de fiesta correrá a cargo de Silvia Superstar DJ, de madrugada, y Dridri DJ amenizará los descansos entre conciertos.