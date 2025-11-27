El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Planeando por Valladolid

Un monólogo con Facu Díaz, un concierto de Maldita Nerea y un festival de humor con JJ Vaquero y Dani Rovira

El Teatro Calderón, el Estadio José Zorrilla y el Teatro Carrión serán los escenarios de los grandes planes en Valladolid

D. Moreno Bueno

D. Moreno Bueno

Valladolid

Jueves, 27 de noviembre 2025, 06:49

Comenta

Un nuevo fin de semana vislumbra en Valladolid con un gran variedad de planes humorísticos, musicales y deportivos. Comenzando el viernes con 'Esto no ... es culpa de nadie' del humorista uruguayo Facu Díaz, pasando por el nuevo tour 'Origen' del grupo Maldita Nerea, siguiendo por el partido entre el Real Valladolid y el Málaga CF y finalizando con 'Faltándonos al respeto' un espectáculo lleno de risa con JJ Vaquero o Dani Rovira, entre otros, con el fin de recaudar fondos para el cáncer.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una mujer de 78 años tras precipitarse desde un balcón en Parquesol
  2. 2

    Una empresa mexicana especializada en IA prevé crear 500 empleos en Valladolid en cinco años
  3. 3

    Una árbitra usa el protocolo antiviolencia en un partido juvenil en Valladolid: «Payasa, hija de puta, sinvergüenza»
  4. 4 Así será Valladolid en 2026: lugares, edificios y negocios que se transformarán
  5. 5 Atribuyen al asesino de Eli ocho delitos en Medina de Rioseco y Villabrágima
  6. 6 Tres detenidos por lanzar droga y móviles en pelotas de tenis a la cárcel de Segovia
  7. 7 El salmantino Fernández Vera cae fulminado en la crisis por el desfalco en la investigación del cáncer
  8. 8

    Evacúan una empresa de Boecillo por una nube roja generada por una reacción química
  9. 9 Vuelve el mercado navideño a la Plaza Mayor: oferta, horarios y días de apertura
  10. 10

    «La estación habría que repensarla porque no es idónea para soterrar»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Un monólogo con Facu Díaz, un concierto de Maldita Nerea y un festival de humor con JJ Vaquero y Dani Rovira

Un monólogo con Facu Díaz, un concierto de Maldita Nerea y un festival de humor con JJ Vaquero y Dani Rovira