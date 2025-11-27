Un monólogo con Facu Díaz, un concierto de Maldita Nerea y un festival de humor con JJ Vaquero y Dani Rovira

Un nuevo fin de semana vislumbra en Valladolid con un gran variedad de planes humorísticos, musicales y deportivos. Comenzando el viernes con 'Esto no ... es culpa de nadie' del humorista uruguayo Facu Díaz, pasando por el nuevo tour 'Origen' del grupo Maldita Nerea, siguiendo por el partido entre el Real Valladolid y el Málaga CF y finalizando con 'Faltándonos al respeto' un espectáculo lleno de risa con JJ Vaquero o Dani Rovira, entre otros, con el fin de recaudar fondos para el cáncer.

Facu Díaz y su show 'Esto no es culpa de nadie'

El fin de semana comienza con un monólogo del gran Facu Díaz. El humorista uruguayo llega con su nuevo show 'Esto no es culpa de nadie', un espectáculo cargado de humor en el que analizará todo aquello que está sucediendo en el mundo en nuestro día a día y quienes son -o no- los responsables.

Ampliar El nuevo show de Facu Díaz.

Esta actuación tendrá lugar en el Teatro Carrión a partir de las 20:30 horas. Las entradas tienen un coste que oscila entre los 20 euros en el anfiteatro y los 22 en el patio de butacas. La edad mínima recomendada para asistir son los 18 años.

Maldita Nerea y su tour 'Origen'

Ya el sábado llega la actuación de Maldita Nerea, enmarcado en su nueva gira 'Origen: El camino de las canciones'. A través de este concierto, el grupo buscará elevar los sentimientos y las emociones de todos los asistentes a través de su música.

Ampliar La nueva gira de Maldita Nerea.

Este gran espectáculo musical se celebrará en el Teatro Carrión a partir de las 21:00 de la noche, aunque la apertura de puertas comienza a las 20:00. Las entradas tienen un coste unitario de 38,50 euros incluyendo los gastos de gestión.

Partido entre el Real Valladolid y el Málaga CF

A la misma hora que el concierto de Maldita Nerea, el Real Valladolid se enfrenta al Málaga CF en el Estadio José Zorrilla en la décimosexta jornada de La Liga Hypermotion. Un encuentro de gran relevancia para el equipo el Guillermo Almada, que acumula cuatro partidos consecutivos sin conocer la victoria -contando el Trofeo Ciudad de Valladolid-.

Ampliar Iván Alejo protege el balón ante un jugador de Las Palmas. José C. Castillo

El conjunto blanquivioleta llega a este partido en novena posición en la clasificación con 20 puntos, dos por debajo de los puestos de play off que ostenta el Castellón. Y, para más inri, el cuadro pucelano acumula tres partidos consecutivos ligueros sin anotar, por lo que buscarán romper la sequía goleadora.

Festival de humor solidario con JJ Vaquero y Dani Rovira 'Faltándonos al respeto'

Y para concluir el finde; Dani Rovira, JJ Vaquero, Arturo González-Campos e Iñaki Urrutia traen el show 'Faltándonos al respeto', un espectáculo enmarcado dentro del festival del humor 'Ríete tú' con el que pretenden recaudar fondos -donarán el 30% del coste de la entrada- para la investigación contra el cáncer.

Ampliar El espectáculo de humor 'Faltándonos al respeto'

Esta actuación solidaria tendrá lugar en el Teatro Calderón a las 20:00 de la tarde. Las entradas tienen un coste que oscila desde los 20 hasta los 40 euros y se espera una gran afluencia de gente.