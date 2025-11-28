El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Logo Patrocinio
Maldita Nerea, en un concierto en Miranda de Ebro. A. Gómez
Conciertos en Valladolid

Maldita Nerea presenta su 'Origen' en el Teatro Carrión

India y Dünedain son otras de las propuestas musicales del fin de semana en Valladolid

Roberto Terne

Viernes, 28 de noviembre 2025, 06:59

Comenta

El Teatro Carrión ofrece este sábado 29 el concierto especial de Maldita Nerea en el que el grupo comandado por Jorge Ruiz Flores ofrecerá en ... acústico sus temas más representativos. 'Origen: El camino de las canciones' es el título de un repertorio en el que el grupo originado en Murcia a principios de milenio expone sus temas de la forma natural con la que se crean partiendo de la inspiración inicial. 'El secreto de las tortugas' o 'No te pido tanto, idiota' son algunas de las canciones más emblemáticas de una de las carreras más sólidas de la generación de los 2000. Coetáneos de la generación de Amaral, El Canto del Loco o La Oreja de Van Gogh, Maldita Nerea se han destacado por su libertad de movimiento en la industria apareciendo y reapareciendo en diferentes formatos siendo aceptados tanto por el 'mainstream' como por el sector independiente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Luces de Navidad en Valladolid: horarios, espectáculos y calles iluminadas
  2. 2 La Junta pagará 7.000 euros a un cazador después de que un lobo matara a su perro
  3. 3

    Los funcionarios recibirán en diciembre una paga de casi 1.000 euros de media por la subida
  4. 4

    Cronología: el soterramiento en Valladolid vuelve al mismo punto de hace 36 años
  5. 5

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  6. 6 Muere un hombre de 89 años tras ser atropellado en la CL-615 en Saldaña
  7. 7 Arrestan a una pareja en Valencia por las agresiones sexuales a la hija de seis años de ella
  8. 8 La Guardia Civil detiene a la exabadesa de Belorado tras un registro en el convento
  9. 9 Carlos Lozano habla de su nueva vida como pastor: «Vivo en la naturaleza absoluta»
  10. 10

    Almada no quiere ser un lastre: «No me aferro al contrato; me pagan lo que trabajé y tienen las manos liberadas»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Maldita Nerea presenta su 'Origen' en el Teatro Carrión

Maldita Nerea presenta su &#039;Origen&#039; en el Teatro Carrión