Maldita Nerea presenta su 'Origen' en el Teatro Carrión

El Teatro Carrión ofrece este sábado 29 el concierto especial de Maldita Nerea en el que el grupo comandado por Jorge Ruiz Flores ofrecerá en ... acústico sus temas más representativos. 'Origen: El camino de las canciones' es el título de un repertorio en el que el grupo originado en Murcia a principios de milenio expone sus temas de la forma natural con la que se crean partiendo de la inspiración inicial. 'El secreto de las tortugas' o 'No te pido tanto, idiota' son algunas de las canciones más emblemáticas de una de las carreras más sólidas de la generación de los 2000. Coetáneos de la generación de Amaral, El Canto del Loco o La Oreja de Van Gogh, Maldita Nerea se han destacado por su libertad de movimiento en la industria apareciendo y reapareciendo en diferentes formatos siendo aceptados tanto por el 'mainstream' como por el sector independiente.

Otro concierto previsto para el sábado es del de Dünedain presentando su último trabajo 'Érase' en la sala blanca del LAVA. Formado en Madrigal de las Altas Torres (Ávila), el grupo vive un momento dulce de actividad y popularidad ya que acaban de regresar de México. El pasado día 16 la banda culminó una gira que pasó por Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Consideradas como una de las bandas más solventes del heavy-rock de base melódica, Dünedain defienden un trabajo que combina madurez en las composiciones sin perder su solidez dentro del 'power metal'.

Desde la escena local, el viernes 28 se espera en Tío Molonio el concierto de India, formación cuyo sonido de estudio literalmente arde. A la voz Isabelino González, voz de bandas como El Mondongo o Lagartos Torraos… grupos que marcaron la época de los 90 y también de los 2000. Con Isabelino están los integrantes del grupo Colectivo Aberdeen, entre ellos 'Chiqui' que formó parte a mediados de los 90 de uno de los grupos más potentes de la época como Antidiluvian Sexual Experience. Su sonido es estridente, guitarrero, muy al estilo del punk-rock americano y británico de primerísima generación. 'Terciopelo' es el disco grabado con producción del clásico Paco 'Loco'.

Finalmente, el festival Valladolid Jazz se despide con un concierto especial dedicado a 'Clásicos de Latinoamérica en el Jazz' con los músicos José Luis Gutiérrez, Christian Gálvez y Tommi Caggiani. El trío actúa este viernes en la Concha Velasco a las 20:30 horas. Previamente, a las 19:45, el grupo Aire Conesa templará el ambiente del LAVA.