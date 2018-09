David Guetta, sobre su concierto cancelado en Santander: «No me importa llevarlo a los tribunales» David Guetta, en el Paleo Festival de Nyon. / LAURENT GILLIERON (Efe) «Esperé dos, tres y cuatro horas, pero no pudo ser», se ha justificado EUROPA PRESS Madrid Miércoles, 12 septiembre 2018, 20:46

El músico David Guetta ha presentado este miércoles 12 de septiembre en Madrid su nuevo álbum de estudio '7' y ha aprovechado para aclarar los motivos de la cancelación de su concierto en Santander este verano, recordando que no tiene «problema en ir a los tribunales» ante la postura de los promotores.

Preguntado sobre el anuncio de la promotora de que todavía no había devuelto la totalida de su caché y de que estudiaría reclamar daños, Guetta ha asegurado que «no es verdad» y le resulta «ridículo». «Es una locura pero estoy feliz de poder hablarlo, porque he estado recibiendo mensajes en Instagram de gente enfadada y no lo entendía», ha aseverado el dj francés.

Guetta ha reconocido que la cancelación de un concierto no es su «estilo» -«solo he cancelado otros dos conciertos en mi vida», ha destacado- pero que en esa ocasión el avión «no funcionaba». «Esperé dos, tres y cuatro horas, pero no pudo ser», ha añadido.

No obstante, ha aclarado que, tras la cancelación, él es un «empleado, de lujo», que únicamente recibe dinero del promotor, no de los asistentes al concierto. «El dinero que la gente paga no va para mí, solo lo que fija el promotor: me da igual que vayan diez o mil personas», ha afirmado.

Por ello, defiende que si no trabaja, no le pagan. «Lo puedo enseñar en un papel, pero no sabía que estaban diciendo que no he pagado, porque es ridículo: a mi que me va a cambiar, si doy 100 o 150 fiestas al año», ha matizado.

Así, ha reiterado que el cancelar un concierto es «una situación normal que puede suceder» y afirma «no haber hecho nada malo». «Pero esa información loca de que solo he pagado parte del dinero...voy a llamar a mi manager. Ahora lo he entendendio y por mi no hay problema en ir a los tribunales», ha aclarado.

Nuevo disco

Sobre el nuevo disco, que será doble -una parte pop y otra electrónica con su pseudónimo 'Jack black'- y que cuenta con colaboraciones con Sia o Justin Bieber, entre otros, ha defendido la «música comercial». «Este álbum es un ejercicio de productor, que me ha permitido hacer todo tipo de música. La música es buena o no y para mi no significa nada si es comercial: lo que hoy es underground, será pop un día en el futuro», ha concluido.