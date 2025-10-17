. A pesar del otoño, la verbena continúa. Todo un consuelo para los acólitos de Isabel Aaiún que este sábado en el Teatro Carrión podrán ... continuar extendiendo los recursos y clichés propios de toda fiesta popular. Conocida por el 'hit' 'La Potra Salvaje', la madrileña afincada en Segovia Isabel Aaiún sigue aprovechando el tirón 'cani', callejero y fiestero con títulos como 'El himno de mi peña', 'A gastar la calle' o 'Puñales'. El público de la era post-covid todavía sigue de celebración y, de momento, continúa aceptando propuestas como la de Aaiún, cuyo fuelle la da incluso para una gira de invierno. Ella nos lo cuenta.

–Después de dos años de tirón ¿Puede decirse que lo suyo no es cosa de una canción del verano?

–Yo creo que no. Mis canciones traen alegría al mundo y de hecho este verano también he continuado sonando y girando por todo el país con mucho cariño y participación de la gente. Comencé con un gran éxito pero aquello ocurrió en 2024… después vino un Wizink Center, más canciones y otro verano como este en el que no he parado.

–Tras 'La Potra' vino 'El himno de mi peña'. ¿Del 'verano del amor' hemos pasado al 'verano del folklor'?

–(risas) Yo creo que a la gente le encanta la fiesta de su pueblo y de su peña. Además mis canciones no son superficiales, también tienen su 'mensajito' y su lectura. Se puede bailar y también escuchar lo que se dice en las letras. Me pasa lo mismo con los artistas que he escuchado siempre.

–Se la atribuye haber creado un 'Himno emocional' ¿Estaba esto en los planes antes de crear 'Potra Salvaje'?

–No estaba en los planes. Siempre me gusta incidir en la colaboración con Pablo Mora de Lagarto Amarillo en esta canción. Todo vino rodado después porque además de convertirse en una especie de himno en la selección de fútbol que llegó a ganar la Eurocopa, también ha trascendido en otros deportes y deportistas nacionales. Me siento muy orgullosa la verdad.

–Rumbas, pasodoble, pop… ¿La fusión es su zona de confort?

–Puede decirse que sí. He vivido mucho las raíces, el campo… lo folkórico si se quiere… y eso tiene que salir en mi música cuyas referencias también son actuales, de mi época… Llevamos muchos años fusionando estilos y eso es algo que está naturalizado

–¿Cómo es su gira de invierno teniendo en cuenta que se la asocia mucho con las fiestas a pie de plaza?

–Pues como en verano. Yo vengo a que la gente se desquite de sus problemas, se lo pase genial y disfrute con mi música. El espectáculo es básicamente el mismo… disfrutar de lo popular con mi lenguaje musical que creo que es el lenguaje contemporáneo que usa toda la gente que me sigue y el público en general del siglo XXI.