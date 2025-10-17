El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Isabel Aaiun, en el Teatro Carrión. Rodrigo Jiménez

Isabel Aaiún

Cantante
«Mis canciones traen alegría al mundo»

La artista, conocida por su hit 'La Potra Salvaje', actúa este sábado en el Teatro Carrión

Roberto Terne

Viernes, 17 de octubre 2025, 07:04

. A pesar del otoño, la verbena continúa. Todo un consuelo para los acólitos de Isabel Aaiún que este sábado en el Teatro Carrión podrán ... continuar extendiendo los recursos y clichés propios de toda fiesta popular. Conocida por el 'hit' 'La Potra Salvaje', la madrileña afincada en Segovia Isabel Aaiún sigue aprovechando el tirón 'cani', callejero y fiestero con títulos como 'El himno de mi peña', 'A gastar la calle' o 'Puñales'. El público de la era post-covid todavía sigue de celebración y, de momento, continúa aceptando propuestas como la de Aaiún, cuyo fuelle la da incluso para una gira de invierno. Ella nos lo cuenta.

